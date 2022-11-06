باي الشوكولاتة باليقطين لعيد الشكر

باي الشوكولاتة باليقطين لعيد الشكرهي لمسة حلوة وجديدة على وصفة فطيرة اليقطين الكلاسيكية المفضلة لدى الجميع! يتضمن كل ما تعرفه وتحبه في فطيرة اليقطين التقليدية ، ولكنها مليئة بنكهة الشوكولاتة اللذيذة! هذه الفطيرة الخريفية الشهية مناسبة جداً ليوم الشكر.

المكونات:

عجينة فطيرة جاهزة. يمكنك استخدام بسكويت جراهام

3 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 ½ كوب من رقائق الشوكولاتة شبه الحلوة

¼ كوب زبدة

¼ كوب سكر

¼ كوب من السكر البني

¼ ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان صغيرتان ونصف من بهار فطيرة اليقطين

1 علبة واحدة سعة 15 أونصة من هريس اليقطين

1 علبة واحدة سعة 12 أونصة من الحليب المبخر

الطريقة:

يضبط الفرن مسبقًا على درجة 215مئوية . ويوضع الرف على أدنى موضع.

توضع العجينة في صينية الفرن وتُترك جانباً .

في وعاء آمن للحرارة، أضيفي رقائق الشوكولاتة والزبدة ثم ضعيه في الميكروويف لمدة 30 ثانية، تقلب الشوكولاتة، ثم توضع في الميكروويف لمدة 30 ثانية إضافية مع التقليب. تكرر هذه العملية حتى تذوب رقائق الشوكولاتة تمامًا، ثم تقلب بقوة حتى تصبح ناعمة .

في وعاء خلط كبير، يخلط السكر مع ربع كوب من السكر البني وربع ملعقة صغيرة من الملح و 2 ونصف ملعقة صغيرة من توابل فطيرة اليقطين .

يقلب المزيج الجاف. ثم ، في نفس الوعاء ، يضاف 15 أونصة من هريس اليقطين ، و 12 أونصة من الحليب المبخر ، وملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ثم يضاف البيض ويخفق حتى يصبح المزيج ناعماً .

تضاف رقائق الشوكولاتة المذابة وتقلب حتى تمتزج جيدًا ، مع التأكد من كشط حواف وقاع وعاء الخلط. ينقل خليط الحشوة إلى قالب الفطيرة .

تخبز في درجة 425 فهرنهايت (215 درجة مئوية) لمدة 15 دقيقة ثم تخفض درجة الحرارة إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية) مع الاستمرار في الخبز لمدة 50 دقيقة إضافية أو حتى تنضج الحواف ويصبح وسط الفطيرة متحركاً قليلاً.