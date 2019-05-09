الكفتة بالطحينة 

منشور 09 أيّار / مايو 2019 - 07:25
الكفتة بالطحينة 
الكفتة بالطحينة 

يعتبر الكفتة من الأطباق الرمضانية والغذائية الشهية جداً والتي يرغب بها ويفضلها الكبار والصغار وتوجد أطباق الكفتة على عدة أنواع، منها: الكفتة بالطحينة، والكفتة بصوص البشاميل، والكفتة باللبن، والكفتة المشوية، والكفتة مع الخضروات وغيرها من الأنواع.

وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مكوّنات، وطريقة تحضير الكفتة بالطحينة:

مقادير الكفتة بالطحينة:
- نصف كيلوغرام من لحمة الكفتة المفرومة مع البقدونس والبصل. 
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة الخاصة باللحمة. 
- حبة من البصل المقطعة إلى دوائر. 
- حبتان من البطاطا مقطعتان إلى دوائر. 

مقادير صلصة الطحينة:
- خمس ملاعق كبيرة من الطحينة. 
- عصير حبتين من الليمون الحامض. 
- مكعب من الماجي. 
- كأس ونصف الكأس من الماء الساخن. 
- ملح طعام حسب الرغبة. 
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. 
- رشة من الهال المطحون. 

طريقة تحضير الكفتة بالطحينة:
- أولاً نحضر وعاء عميقاً، ونضع فيه لحمة الكفتة، والبهار المشكل، والفلفل الأسود، وملح الطعام، ونخلطهما جيداً. 

لتحضير صلصة الطحينة: 
- نحضر وعاء، ونضع فيه عصير الليمون، والطحينة، ونحركهما جيداً حتى نحصل على مزيج جامد.
- ثم نسكب الماء بشكل تدريجي عليهما مع استمرارية التحريك.
- ثم نضيف مكعب الماجي، والكزبرة، والهال، ونحرك المزيج جيداً. 
- نحضر صينية، ونفرد فيها لحمة الكفتة، ثم نسكب فوقها صلصة الطحينة الجاهزة.
- ثم نغطي الصينية بالقصدير. نشغل الفرن على درجة حرارة عادية، ونضع فيه الصينية لمدة ثلاثين دقيقة.
- ثم نزيل القصدير عن الصينية، ونرجعها إلى الفرن حتى يتحمّر وجهها. 
- وأخيراً، نخرج الصينية من الفرن، ونقدمها مع صحن من الأرز، أو الخبز، وصحتين وعافية.

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