يعتبر الكفتة من الأطباق الرمضانية والغذائية الشهية جداً والتي يرغب بها ويفضلها الكبار والصغار وتوجد أطباق الكفتة على عدة أنواع، منها: الكفتة بالطحينة، والكفتة بصوص البشاميل، والكفتة باللبن، والكفتة المشوية، والكفتة مع الخضروات وغيرها من الأنواع.

وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مكوّنات، وطريقة تحضير الكفتة بالطحينة:

مقادير الكفتة بالطحينة:

- نصف كيلوغرام من لحمة الكفتة المفرومة مع البقدونس والبصل.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة الخاصة باللحمة.

- حبة من البصل المقطعة إلى دوائر.

- حبتان من البطاطا مقطعتان إلى دوائر.

مقادير صلصة الطحينة:

- خمس ملاعق كبيرة من الطحينة.

- عصير حبتين من الليمون الحامض.

- مكعب من الماجي.

- كأس ونصف الكأس من الماء الساخن.

- ملح طعام حسب الرغبة.

- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

- رشة من الهال المطحون.

طريقة تحضير الكفتة بالطحينة:

- أولاً نحضر وعاء عميقاً، ونضع فيه لحمة الكفتة، والبهار المشكل، والفلفل الأسود، وملح الطعام، ونخلطهما جيداً.

لتحضير صلصة الطحينة:

- نحضر وعاء، ونضع فيه عصير الليمون، والطحينة، ونحركهما جيداً حتى نحصل على مزيج جامد.

- ثم نسكب الماء بشكل تدريجي عليهما مع استمرارية التحريك.

- ثم نضيف مكعب الماجي، والكزبرة، والهال، ونحرك المزيج جيداً.

- نحضر صينية، ونفرد فيها لحمة الكفتة، ثم نسكب فوقها صلصة الطحينة الجاهزة.

- ثم نغطي الصينية بالقصدير. نشغل الفرن على درجة حرارة عادية، ونضع فيه الصينية لمدة ثلاثين دقيقة.

- ثم نزيل القصدير عن الصينية، ونرجعها إلى الفرن حتى يتحمّر وجهها.

- وأخيراً، نخرج الصينية من الفرن، ونقدمها مع صحن من الأرز، أو الخبز، وصحتين وعافية.

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