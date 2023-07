الكلاب الأليفة ترافق العارضة التونسية لولي باهيا في عرض أزياء شانيل لخريف وشتاء 2024

مع نسائم الهواء الصيفية الدافئة وخيوط الذهب التي ألقتها الشمس على جسر "بورت دي لا كونفيرينسي" في العاصمة الفرنسية باريس أقيم اليوم عرض أزياء الدار الفرنسية العريقة شانيل في تمام الساعة العاشرة صباحا على مشهد باريسي متألق وجميل.

مشت العارضات على طول ممشى العرض المكون من دورانين على أنغام مغنية باريس ومطربة فرنسا الأولى "فرانسوا هاردي" ليكتمل المشهد الباريسي الأصيل.

وكانت الأزياء في هذه المجموعة قوية وناعمة، أقمشة كانت ثقيلة تارة وكانت خفيفة وناعمة تارة أخرى.

واستوحت المصممة مجموعتها التي قدمتها اليوم من أزياء السبعينيات والستينيات من القرن الماضي إضافة إلى اعتمادها أساليب التنسيق التي استوحتها من روح الثمانينيات الصاخبة.

وكانت الحرفة اليدوية الرفيعة والخياطة الراقية واضحة جدا وجلية للعين. حيث كانت التصاميم التي امتزجت ما بين الروح الكلاسيكية لدار شانيل والحرف المهنية اليدوية العالية لتعطينا هذا الخليط الراقي من الازياء المبهرة.

1 كارولين دي ماغريت تفتتح العرض بإطلالة كلاسيكية

على طول ممشى العرض المقام بالقرب من نهر الـ"سين" في قلب المدينة باريس. ظهرت الإطلالة الأولى من العرض التي ارتدتها المغنية والمنتجة والموسيقية وعارضة الازياء "كارولين دي ماغريت" بإطلالة تجسد الحمض النووي للعلامة بـ"كوت" شتوي فاخر وأنيق من قماش "التويد" باللون الكحلي الذي يميز العلامة، وكانت الأزرار متقابلة بقصة "Mini Double Breasted" إطلالة رائعة تلهمك خيار فاخر وسهل وبسيط للشتاء القادم لتتألقي به.

والجدير بالذكر أن "كارولين دي ماجريت" Caroline de Maigret، هي الكاتبة الأكثر مبيعًا لكتاب "How to be Parisian Wherever You Are" أو كيف تكون باريسيا أينما كنت.

العارضة من أصول تونسية "لولي باهيا" برفقة كلب أسود أليف

كان من السهل الوقوع في حب الأجواء المثالية اليومية لنزهة فيرجيني فيارد المقدمة لدار شانيل لهذا الموسم، تمامًا كما لو كانوا يرتدون الأزياء الراقية للتمشية مع الكلب أو التقاط بعض الزهور من السوق لتمثيل الشيء الأكثر طبيعية في العالم، وهو أسلوب يومي مريح وطبيعي.

ظهرت العارضة الفرنسية من أصول تونسية "لولي باهيا" في العرض مرتدية جاكيت "تويد باالون الفوشيا المحمر بأربع جيوب وبنطال أسود بتقليم عاموري لإطلالة باريسية بامتياز تعبر عن روح امرأة شانيل العصرية.

الإطلالة البيضاء أساسية في خزانتك للموسم المقبل

بلا شك سوف يصبح اللون الأبيض في طليعة الألوان الملائمة للموسم المقبل خلال موسم خريف وشتاء 2023-2024، ومن عرض شانيل اخترنا لك هذه الإطلالة باللون الأبيض القشدي على هيئة بدلة من قطعتين.

تيور راقي بقطعة علوية من جاكيت بقماش الـ"بيا" أو ما يسمى بجاعد الخاروف الأسكتلندي مع أزرار شانيل الراقية بالأحجار الوردية الراقية مع تنورة من ذات القماش بطيتين أماميتين، تلاءمت مع الإطلالة الأنيقة.

التطريز مع القماش الرسمي مفتاح الاناقة لموسم الشتاء القادم

من أحد الصيحات التي رصدناها لك من عرض شانيل في باريس اليوم، الإطلالة التي مزجت ما بين الأسلوب الرسمي في الملابس بالأقمشة الرسمية مثل هذا البنطال الراقي بقماش البدلات الكلاسيكية التي تعطي طابعا قويا وذكوريا.

نسقت مع قميص غاية في الأنوثة والرقي تميز بالنقشات والتطريز والأحجار المثبتة على قماش الشيفون الأسود الراقي والأنيق والذي انتهى بياقة سوداء راقية وجميلة.

وكانت التطريزات بدرجات الألوان المختلفة بين الذهبي والأسود والبنفسجي.

فستان الزفاف الذي مزج بين الكلاسيكية والعصرية

في نهاية العرض سارت العارضة بإطلالة العروس بفستان جمع بين الكثير من الحرف الراقية للدار وعناصرها الأيقونية التي لم تختص بها الدار بل هي مزيج بين الثقافة الباريسية والصناعة الحرفية العالية للأزياء الراقية التي تلهم الدار في تصاميمها.

وكان الفستان مزدان بقطعة علوية من الأورجانزا الحريرية باللون الأبيض الشفاف والذي أتاح لنا رؤية الجزء العلوي من الفستان الذي تألق بطبقات من اللون الأبيض فصل بينها خطوط شفافة رفيعة.

وأكملت الإطلالة بحذاء ماري جين الأكثر أناقة والأكثر تعبيرا عن أناقة الدار الأيقونية.

في نهاية العرض خرجت العارضات ومشين بكل أريحية وأناقة على ضفاف نهر السين بإطلالاتهن الأنيقة وتأرجحن بكل انسيابية تعبيرا عن روح المجموعة التي تدعو إلى احتضان الأناقة في كل مكان، في نزهة يومية عادية أو في مناسبة تحتاج لإطلالة بأناقة مفرطة.