جميلة البوابة: أهم العلاجات المنزلية للكلف

هل لاحظت بقع داكنة على وجهك وأنت متأكد من أنها ليست نمش ولا وحمات؟ اذن يمكن أن تكون كلف – وهي حالة جلدية شائعة حيث يزيد إنتاج الصبغ الداكن المسمى الميلانين.

هناك عدد قليل من الأسباب التي تجعل الكلف يحدث. واحد منهم هو التعرض لأشعة الشمس. عندما تلمس أشعة الشمس فوق البنفسجية الجلد ، يتم تحفيز إنتاج الميلانين. ويمكن أن يكون السبب أيضا التوتر والضغط أو استخدام منتجات التجميل الخاطئة. بين النساء ، تعتبر واحدة من أكثر الأسباب شيوعا للكلف التغيرات الهرمونية. ولهذا السبب تعاني الكثير من النساء الحوامل أو اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل من هذه الحالة.

أما الخبر السار فهو أن الكلف ليس مشكلة خطيرة. في الواقع ، هناك العديد من العلاجات المنزلية لهذه المشكلة التي قد تقلل من ثقتك بنفسك. تعالي لنتعرف عليها.

عصير الليمون

عندما يتعلق الأمر بتفتيح البشرة ، فإن أحد أكثر العلاجات المنزلية شعبية وفعالية هو عصير الليمون. هناك سببان وراء عمل عصير الليمون بشكل جيد ضد الكلف ومشاكل التصبغ المفرط. أولا ، يزيل الطبقة العليا من الجلد بلطف ليكشف عن طبقة جديدة تحتها. ثانياً ، عصير الليمون مليء بفيتامين C الذي يحتوي على خصائص تبييض خفيفة. ببساطة قم بتطبيق عصير الليمون على المناطق الملونة واغسل بعد 20 إلى 30 دقيقة.

مسحوق الكركم والحليب

مزيج مسحوق الكركم والحليب يسمح بالتخلص من الكلف بشكل فعال دون استخدام منتجات تجميل باهظة الثمن تحتوي على مواد كيميائية قوية. ببساطة قم بإضافة بضع قطرات من الحليب كامل الدسم إلى ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم للحصول على عجينة سميكة. تطبق على المناطق الداكنة من الجلد. وتشطف بعد حوالي نصف ساعة.

جل الصبار

نبات الصبار هو هلام غني بمضادات الأكسدة مع خصائص معززة للجلد. ببساطة توضع طبقة من السائل الكثيف على البقع الداكنة حتى يتم امتصاصه بالكامل. انتظر حوالي 30 دقيقة قبل غسل وجهك بالماء. جل الألوة فيرا يساعد في القضاء على التصبغ الزائد وكذلك تسريع تجديد الجلد التالف.

دقيق الشوفان مع الحليب والعسل

على الرغم من أن دقيق الشوفان لا يحتوي على خصائص تبييض ، إلا أنه قادر على تسريع إزالة الجلد القديم ليكشف عن طبقة جديدة أكثر سلاسة وأخف وزنا. ابدئي بمحلول تقشير مضاد للصبغة عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان المجروش و 2 ملعقة طعام من الحليب الكامل و 1 ملعقة كبيرة من العسل. يمسد بلطف على المناطق الداكنة من الوجه. يترك لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم يغسل جيداً بالماء.

خل حمض التفاح

من المعروف أن هذا الخل الحامض يساعد على توفير علاج لمجموعة متنوعة من المشاكل ، وأحدها هو الكلف. بسبب خصائص التبييض الخفيفة والفعالة ، فإن تطبيقه على البقع الداكنة وتركه ليجف قليلا يمكن أن يعمل العجائب. إذا كان خل التفاح لاذعًا ، فببساطة قم بتخفيفه باستخدام أجزاء متساوية من الماء.