بالصور: طريقة عمل الكيك الإسفنجي الهش

طريقة عمل الكيك الإسفنجي الهش

الكيكة الإسفنجية لها شعبية واسعة فهي سهلة الإعداد والتزيين وهو خيار جيد للحفلات والأعياد واللقاءات الإجتماعية، إليكم بالخطوات المصورة طريقة بسيطة لعمل الكيكة الإسفنجية:

المقادير:

- بيضتان كبيرتان أو 3 بيضات صغيرة

- كوب سكر أبيض (250 جرام)

- كوب دقيق أبيض (250 جرام)

- ربع كأس ماء بارد أو حليب

- ملعقتان صغيرتان باكينغ صودا

- القليل من الزبدة (إختياري)

طريقة التحضير:

- أشعلي الفرن مسبقاً الى درجة حرارة 190 درجة مئوية. و أخفقي البيض أولاً في إناء بإستعمال الخفاقة الكهربائية أو اليدوية.

- أضيفي السكر و عاودي الخفق مجدداً.

- أضيفي الماء البارد أو الحليب من ثم الدقيق الأبيض على دفعات لكي لا يتكتل. من ثم أضيفي الباكينج صودا.

- الآن أفرغي الخليط في صينية عميقة دائرية و ضعيها في المكان الوسط من الفرن و دعيها تنضج لمدة 30 الى 35 دقيقة.

- لا ينصح عادة بفتح باب الفرن من أجل التأكد من نضج الكيك. ولكن بعد إنقضاء 30 دقيقة بإمكانك تفحص الكيك وهو في داخل الفرن بضغطه بإصبعك قليلاً او بإدخال عود خشبي.

- عندما تتأكدي من تمام النضج افتحي باب الفرن و دعي الكيك قليلاً من ثم اخرجيه و دعيه ليبرد. من ثم حرريه و قسميه بالسكين و قدميه مزيناً أو الى جانب العصير.

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