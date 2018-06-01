بالصور: طريقة عمل الكيك الإسفنجي الهش
الكيكة الإسفنجية لها شعبية واسعة فهي سهلة الإعداد والتزيين وهو خيار جيد للحفلات والأعياد واللقاءات الإجتماعية، إليكم بالخطوات المصورة طريقة بسيطة لعمل الكيكة الإسفنجية:
المقادير:
- بيضتان كبيرتان أو 3 بيضات صغيرة
- كوب سكر أبيض (250 جرام)
- كوب دقيق أبيض (250 جرام)
- ربع كأس ماء بارد أو حليب
- ملعقتان صغيرتان باكينغ صودا
- القليل من الزبدة (إختياري)
طريقة التحضير:
- أشعلي الفرن مسبقاً الى درجة حرارة 190 درجة مئوية. و أخفقي البيض أولاً في إناء بإستعمال الخفاقة الكهربائية أو اليدوية.
- أضيفي السكر و عاودي الخفق مجدداً.
- أضيفي الماء البارد أو الحليب من ثم الدقيق الأبيض على دفعات لكي لا يتكتل. من ثم أضيفي الباكينج صودا.
- الآن أفرغي الخليط في صينية عميقة دائرية و ضعيها في المكان الوسط من الفرن و دعيها تنضج لمدة 30 الى 35 دقيقة.
- لا ينصح عادة بفتح باب الفرن من أجل التأكد من نضج الكيك. ولكن بعد إنقضاء 30 دقيقة بإمكانك تفحص الكيك وهو في داخل الفرن بضغطه بإصبعك قليلاً او بإدخال عود خشبي.
- عندما تتأكدي من تمام النضج افتحي باب الفرن و دعي الكيك قليلاً من ثم اخرجيه و دعيه ليبرد. من ثم حرريه و قسميه بالسكين و قدميه مزيناً أو الى جانب العصير.
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