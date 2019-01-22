اللحمية في الأنف: الأعراض، العلاجات!

من أعراض لحمية الأنف سيلان الأنف باستمرار

لحمية الأنف تعبير يطلق على عدة مصطلحات، منها الناميات (وهي أنسجة ليمفية تقع خلف الأنف في السقف البلعومي الأنفي، وهي جزء طبيعي من جهاز المناعة كاللوزتين)، والمحارات (وهي نتوءات عظمية موجودة بشكل طبيعي في التجويف الأنفي)، والسليلات ( وهي موضوع هذا المقال).

السليلات أو لحميّة الأنف هي تورّمات لحميّة، ونمو غير طبيعي في الأنسجة المخاطية التي تبطّن الأنف والجيوب الأنفية (مساحات مليئة بالهواء داخل عظام الجمجمة والوجه، وتتصل مع التجويف الأنفي) وعادة ما تنمو في منطقة التقائم، وهي زوائد غير سرطانية لونها بني مصفر أو وردي وتتشكل بدايةً على شكل دموع.

كما أنّها تنمو لتبدو في نهاية المطاف مثل قطف العنب، وتنمو هذه الزوائد الحميدة عادةً في فتحتي الأنف، وحيدة أو في مجموعات، أما التي تنمو في جانب واحد فقط من الأنف فهي ليست شائعة الحدوث، ومن الممكن أن تدل على بعض المشاكل غير الحميدة.

أما الزوائد الكبيرة أو المتجمعة يمكن أن تتسبب في صعوبات في التنفس، والثأثير على إحساس المريض للروائح، وحدوث التهابات متكررة وغيرها من المشاكل.

أعراض لحمية الأنف:

- شعور بانسداد الأنف، فيجد المريض صعوبة في التنفس من الأنف، فيتوجه للتنفس من الفم أغلب الأحيان ممّا يؤدي إلى بعض المشاكل وخصوصاً وقت النوم.

- سيلان الأنف باستمرار.

- سيلان خلف الأنف إلى داخل تجويف الفم والحلق، وذلك بسبب عودة المخاط إلى الخلف ونزوله إلى الحلق بسبب كبر حجم اللحمية مما يؤدي إلى السعال المتكرّر.

- التأثير على حاسة الشم والتذوق وإضعافها أو حتى في بعض الأحيان زوالها.

- حكة حول العينين.

- تكرار التهابات في منطقة الأنف والحلق.

- انسداد الأنف قد يغير في صوت المريض.

- اللحميّات الكبيرة نسبيّاً تسبب الصداع وآلاماً في الوجه.

- وجود اللحميات في الأنف قد يؤدّي إلى انسداد القنوات الّتي تصل الجيوب الأنفية بالتجويف الأنفي ممّا يجعل هذه الجيوب أكثر عرضة للاتهابات، فيؤدّي ذلك للعديد من الأعراض المتعلقة بالتهابات الجيوب.

- اللحميّات الكبيرة قد تتدخل في عمليّة التنفس، فتؤثّر على النوم ممّا يؤدي إلى الشخير الليلي أو إلى مشاكل أكثر إزعاجاً، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي.

- في بعض الحالات النادرة جداً، قد تؤدي اللحميات الكبيرة جداً إلى تضخم الأنف والوجه، إضافة إلى ازدواجية الرؤية، هذا بسبب ضغط هذه اللحميات العملاقة على عظام الوجه وعلى الأعصاب البصرية.

- يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من عشرة أيام، ويجب الذهاب للحصول على الرعاية الطبية الفورية أو الاتصال بالطوارئ إذا واجه المريض ما يلي:

* صعوبات شديدة بالتنفس.

* تدهور مفاجئ في الأعراض بشكل كبير.

* الرؤية المزدوجة، أو انخفاض الرؤية أو ضعف القدرة على تحريك العينين.

* تورّم شديد حول العينين.

* صداع شديد على نحو متزايد يرافقه ارتفاع في درجة الحرارة أو عدم القدرة على تحريك الرأس إلى الأمام.

أسباب لحميّة الأنف:

- التهابات الجيوب الأنفية المزمنة أو المتكررة.

- الربو.

- التهاب الأنف التحسسي، أو حمى القش.

- التليف الكيسي.

- متلازمة شيرغ ستروس.

- حساسية لبعض الأدوية مثل:المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (المسكنات).

العلاجات:

- العلاج بالأدوية:

يتقلّص حجم لحميّة الأنف عند استخدام بخاخات الأنف أو القطرات الّتي تحتوي على الستيرويدات، وبعض هذه الستيرويدات القويّة قد يمتصها الجسم مسبباً بعض الآثار الجانبية لذلك لا يفضل استخدامها لوقت طويل، وفي 80٪ من المرضى يستفيدون بشكل كبير من هذه البخاخات والقطرات التي تسيطر على أعراض هذا المرض لسنوات عديدة، ولكن الكثير من المرضى لا يشعرون بتأثير هذه الأدوية إلا بعد فترة قد تصل إلى ستة أسابيع من بدء العلاج، ويمكن أيضاً أن يصف الطبيب حقناً أو حبوب الستيرويدات، ولكن لا يفضل استخدامها لفترات طويلة نتيجة لكثرة الأعراض الجانبية لها.

بالإضافة إلى ذلك قد يصف الطبيب بعض الأدوية الأخرى مثل مضادات الهيستامين، والمضادات الحيوية لتخفيف الأعراض والالتهابات.

- العلاج الجراحي:

لحميّات الأنف الكبيرة الّتي تسد مجرى الهواء يمكن إزالتها جراحيّاً وهذا غالباً ما يساعد المريض على التنفس بصورة أفضل، ومع ذلك فإنّ احتماليّة عودتها عالية، فثلاثة من أصل أربعة مرضى تعود هذه اللحميات بالظهور بعد إزالتها خلال أربع سنوات، لذلك على المريض متابعة استخدام الأدوية.

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