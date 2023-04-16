اللهم إنا استودعناك السودان وأهله... أدعية لأهل السودان

البوابة - في هذا المقال التالي، سنطلعك على أدعية للسودان الحبيبة، يمكنك الاطلاع عليه وقراءته من خلال السطور التالية:

اللهم اننا استودعناك أهله.. أدعية للسودان الحبيبة

اللهم إنا استودعناك السودان وأهله،أمنه وأمانه،ليله ونهاره،أرضه وسماءه،فأحفظه ياربي ،اللهم إنا نستودعك أهلنا في الكرام في السودان أحميهم وانصرهم على القوم الظالمين واللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين.

اللهم إنا نستودعك رجال السودان ونساءها وشبابها وأطفالها واموالها يا من لا تضيع عنده الودائع، يا ودود يا ودود يا ذي العرش المجيد يا رب .

اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيء له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير

اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه خير البلاد والعباد ياذا الجلال والإكرام .

اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا يا سميع الدعاء

اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار

اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين .

اللهم اني أسألك أن تحفظ بلادنا الغالية من كل سوء وأن تدم علينا نعمة الأمن والامان وأن توفق قائدنا لكل ما تحبه وترضاه.

اللهم احفظ السودان وأهلها واحقن دمائهم، اللهم احفظ شعباً حراً عفيفاً مسلماً.

اللهم احفظ السودان وشعبها وأهلها من كل مكروه وسوء وهون عليهم مصابهم.. اللهم ارحم موتاهم واشفي مرضاهم.

اللهم احفظ السودان وأهل السودان ولا ترينا فيهم شراً.

اللهم كن لأهلنا في السودان فليس لهم أحد سواك.

اللهم احفظ السودان وأهلها من كل شر .. يارب احفظهم بحفظك وارزقهم من الخيرات وعوضهم خير .

دعاء لأهل السودان

اللهم نستودع السودان أمنه وأمانه وأهله لله رب السموات والأرض.

اللهم هون لهم امر رشد وسهل خلاصهم من هذه الازمة التي اثقلت على البلاد والعباد.

اللهم انت تعلم أن فينا الضعيف والعاجز والطفل واليتيم والثكلى وام الأيتام نسألك يا الله بقوتك وعزتك ان تيسر للسودان وأهله مخرجا من هذا الضيق الذي اثقل كاهل البلاد دون فوضى أو خراب او دمار .

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار اقلب حال السودان لأحسن حال وهيء لهم أمر رشد من عندك فهم محبون لك ولدينك ورسولك صلى الله عليه وسلم .

دعاء للوطن

اللهم يا رب احفظ وطني وادام عزه واستقراره واحفظ شعبه وحكّامة.

اللهم إنا استودعناك بلادنا وقادتنا فأحفظهم يا رب من كيد الكائدين وحسد الحاسدين.

يا رب بحولك وقوتك أسألك أن تجعل وطني في أمنٍ ورخاء وجنبه الفتن والمحن يا أرحم الراحمين.

يا رب أبعد عن وطني شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الماكرين وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق خير يا الله.

اللهم يا رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.

يا رب أنت القادر على كل شيء أسألك أن تُبارك لنا في وطننا وتحفظه لنا من كل سوء.

اللهم يا رب من أراد بلادنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واكفنا منه بما شئت.

اللهم اجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً وارزق أهله من الثمرات وجنبه عدوان المعتدين الحاقدين.

اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وأدم عليها الأمن والأمان.

اللهم أكتب لهذه البلاد كل الخير وسدد الرأي واجمع الشمل ووفق قادتنا وكون لهم عونا.

اللهم اجعل وطننا في أعلى مراتب الارتقاء والتحضر والسعادة وجنبنا فيه الشقاء والخوف.

يا الله أسألك أن تجعل هذا الوطن أسعد الأوطان وخيرها وثبت فيه الأمن والأمان يا رب العالمين.

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