البوابة - تصادف ليلة الـ 23 من رمضان وهي إحدى الليالي الفردية من العشر الاواخر في رمضان والتي قد تكون ليلة القدر، ليلة الجمعة أيضًا، وهو ما يزيد من فضل وبركة هذه الليلة الي تيجل على كل مسلم استغلالها، وفيما يأتي إليكم دعاء ليلة الجمعة وليلة القدر:

دعاء ليلة الجمعة وليلة القدر

اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم أنعم علينا بإجابة دعواتنا وفرح قلوبنا وأرحم ضعفنا.

اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم إني أسألك أن ترزقني وتغنيني بفضلك عمن سواك.

اللهم بيض وجهي يوم ألقاك يوم لا ينفع مال ولا بنون.

اللهم ارزقني الثبات عن سؤال الملكين وارزقني الفردوس الأعلى.

اللهم إني أسألك الحسنى وزيادة.

اللهم أرحم ضعفي وقلة حيلتي وسوء تفكيري يا الله.

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم اهدينا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت.

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.

اللهم قر أعيننا بما نتمنى، وأدخلنا الجنة مع الأنبياء وارزقنا شربة هنية من يد حبيبك محمد في الفردوس الأعلى.

اللهم سترك وعفوك ورضاك وكرمك ورزقك يا الله.

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

أسألك يا الله رحمة تهدي بها بالي وقلبي وتلملم بها شتات قلبي وتصلي لي ديني ودنياي، وتزكي وتحسن بها عملي، وتبيض بها وجهي يوم ألقاك يا ربي.

اللهم إن نسألك رضاك والجنة.

اذكار ليلة القدر ودعاء العشر الأواخر

اللهم يا الله يا رب ربّ السّموات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء، أعوذ بك من الشّيطان وشركه ومكره، أشهد أنّ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك

سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان ربّي الأعلى، اللّهم بك آمنت وعليك توكّلت.

اللهمّ يا رب إنّي أعوذ بك من الفقر وعذاب جهنّم و من كلّ شرّ، بك نعيش وبك نموت وإليك المصير.

اللهمّ عافني في جسمي، اللهم عافني في قلبي، لا إله إلا أنت فاطر السّموات والأرض.

يا رب هِبني نعمة قيام ليلة القدر، وخفّف عنّي همّي، واقبل توبتي يا غفور يا رحيم، وارفع عني المعاصي والذّنوب، يا ناصر عبادك المخلصين.

ربّاه أسألك أفضل الإيمان، وأقوى الإيمان، يا قادر يا جبّار اجعل نفوسنا واثقة، وأنعم علينا من نعمك، يسّر أمري فأنت أعلم بحالي يا عالم الغيب والشّهادة.

اللهمّ يا رب استرنا في حياتنا وفي موتنا وفي بعثنا، وارفع عنا همّنا، وأنعم علينا بلقائك، اللهم إنّا نسألك حسن الخاتمة، والرّحمة والمغفرة.

دعاء ليلة القدر 27

اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسم هوَ لكَ سمَيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيع قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

يارب في ليلة الجمعة إجعل لنا نصيباً من الرحَمة و المَغفرة والفرج والسعادة والرزق والهداية.

الدعاء المستجاب ليلة الجمعة

رب السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور.

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يارب العالمين.

لا إله إلّا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.

اللهم يا نور السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا ديّان السماوات والأرض يا وارث السماوات والأرض يا مالك السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا عالم السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

اللهم يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

دعاء ليلة الجمعة للفرج

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللّهم يا رب إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع البصير، اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك الملك يا الله.

دعاء ليلة الجمعة 2022