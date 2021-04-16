اللوز الأخضر.. فوائده التي تشجع على تناوله!

يعتبر اللوز الأخضر المرحلة الأولية لمكسرات اللوز قبل نضجه وتحميصه، وقد لا تدرك النساء أن لتناوله أهمية كبرى على الصحة العامة لاحتوائه على العناصر الغذائية كمضادات الأكسدة، الألياف رغم العدد القليل من السعرات الحرارية.

تؤكد اختصاصية التغذية ميرنا الفتى أنّ اللوز الأخضر مصدر للعديد من المغذيات، فهو غني بالبروتينات، الألياف، فيتامين E والدهون الأحادية غير المشبّعة، وهو مصدر لمعدن المنغنيسيوم، وغيره من المعادن المهمة مثل الكالسيوم، النحاس، الحديد والفسفور. كما أنه يعتبر مصدراً لفيتامين B ومجموعة من مضادات الأكسدة، وتقدم المزيد من فوائد اللوز الأخضر للنساء في الموضوع الآتي:

فوائد اللوز الأخضر لتقليل مستويات الكولسترول

تناول اللوز الأخضر بشكل منتظم من جانب النساء يساهم في خفض مستويات الكولسترول الضارّ في الجسم ويرفع من مستويات الكولسترول الجيد، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية.

فوائد اللوز الأخضر في تعزيز صحة القلب

يساعد اللوز الأخضر بفضل محتواه من المغنيسيوم والمغذيات الأخرى المهمة لصحة القلب مثل الدهون الأحادية غير المشبعة، في التقليل من خطر الإصابة بالجلطات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن مضادات الأكسدة القوية التي يحتويها اللوز الأخضر والفيتامين E تساعد في الوقاية من الالتهابات وأمراض القلب. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول اللوز من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع يساهم في تقليل فرص الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.

ويعتبر اللوز الأخضر مصدراً لحمض الفوليك الذي يخفّض مستويات الهوموسيستين في الجسم، الذي يعدُّ السبب الأساسي في تراكم طبقات الدهون على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي زيادة خطر انسدادها.

فوائد اللوز الأخضر في خسارة الوزن

محتوى اللوز الأخضر من الألياف الغذائية يساعد على امتلاء المعدة والإحساس بالشبع، فهو يساهم في كبح الشهية، وبالتالي التقليل من نسبة السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم.

وعلى الرغم من كون اللوز الأخضر غنياً بالدهون من النوع الأحادي وغير المشبع، فهو مفيد في خسارة الوزن، إذا ما تّم تناوله بشكل سليم وبكميات صحيحة.

فوائد اللوز الأخضر في تعزيز الصحة الجلدية

يعتبر اللوز الأخضر معززاً لجمال الجلد ولصحته، لذلك ينصح العديد من المختصين باستخدام زيت اللوز الأخضر للأطفال؛ لأنه يعزّز من صحة الخلايا الجلدية ونموها لديهم بفضل الدهون المفيدة والمغذّيات التي يحتويها.

ومحتوى اللوز الأخضر من فيتامين E يجعله مهماً للحفاظ على رطوبة الجلد، إلى جانب محتواه من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من الجذور الحرّة، التي قد تكون سبباً في ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

فوائد اللوز الأخضر في الوقاية من الإمساك

بفضل الألياف التي يحتويها اللوز الأخضر بكميات عالية، فإنه يعتبر كمليّن ومعزّز لحركة الأمعاء ولعملية الهضم، وبالتالي فهو يساهم في الوقاية من الإمساك.

فوائد اللوز الأخضر في التقليل من الإصابة بالسرطان

تناول اللوز الأخضر يقلّل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويعود هذا التأثير إلى الخصائص المضادّة للأكسدة الموجودة فيه، والتي قد تقلّل من الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.



فوائد اللوز الأخضر للحامل والجنين

تناول اللوز الأخضر من قبل الأمهات خلال الشهور الـ3 الأولى من الحمل مرتبطٌ بتحسين النمو العصبي والنفسي لدى الأطفال.

فوائد اللوز الأخضر للمحافظة على صحة الشعر

يعالج تناول اللوز الأخضر مشاكل الشعر، حيث يعمل على محاربة تساقطه من خلال الحدّ منه، كما يحارب خشونته ويعالج تقصّفه، بالإضافة إلى أنه يحارب قشرة الرأس، يمنع من ظهور الشعر الأبيض في فترات مبكرة من العمر ويزيد من كثافة الشعر، وذلك لأنه يعمل على تقوية جذوره ويحارب مناطق الضعف فيه.

يحتوي اللوز الأخضر على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل الفيتامينات، مضادات الأكسدة، الدهون الأحادية غير المشبعة مثل الأوميغا 6 والأوميغا 9، كما يحتوي على حمض الفوليك، ويضفي على الشعر مظهراً ناعماً ولامعاً، ويساعد على نموّه بشكلٍ سريع.

وقد يكون من الأفضل تناول اللوز الأخضر خلال الصباح بشكلٍ يومي.

كما يستخدم زيته بكثرة في الخلطات التي تستخدم للشعر.

فوائد إضافية للوز الأخضر

- يساعد اللوز الأخضر على علاج العديد من مشاكل الجسم، كما يمكن استخراج زيت اللوز الحلو منه، زيت اللوز المرّ واللذين يدخلان في العديد من الوصفات في مجال الطب الأعشاب، كما أنه يمدّ الجسم بالمعادن والفيتامينات الهامّة لبناء الجسم وحيويته.

- يحتوي اللوز الأخضر على الزنك وفيتامينB المهمين لتقوية الأظافر وزيادة طولها.

-يعزّز اللوز الأخضر من أداء الجهاز المناعي للجسم، ويساعد على الهضم وينظّم حركة الأمعاء.

- يحتوي اللوز الأخضر على نسبة جيدة من المغنيسيوم والكالسيوم، وكلاهما يساهم في الحفاظ على صحة العظام، والحماية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

- يقوّي الجهاز المناعي بالجسم.

- يمدّ الجسم بالطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة.

- يقي الكبد من السموم والدهون.

- يحافظ على صحة الكلى ويقلّل من خطر تعرّضها للحصوات.

- يمنع تكوّن حصوات المرارة.

- يساعد على ضبط نسبة سكر بالدم عن طريق حرق النسبة الزائدة منه بالجسم.

- يساعد على تحسين الذاكرة، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

- يرطّب البشرة ويحميها من الجفاف.

- يساعد في التخلص من ديدان المعدة.