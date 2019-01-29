فوائد اللوز الأخضر الصحية والعلاجية

يعالج اللوز الأخضر الحروق من الدرجة الأولى.

يعتبر اللوز الأخضر من أهم الثمار الربيعية وهو غني بفيتامين ألف وكذلك بالحديد وهما المادتان الضروريتان للحامل والرضيع، ويشكل الماء ما نسبته 88% من ثمار اللوز الأخضر بالإضافة إلى مواد آزوتية ودسم وسكر وألياف وغيرها.

وبالإضافة إلى كونه مفيد للحامل والرضيع فهو يستخدم أيضا في علاج اللثة الدامية بعد عصر قشور اللوز،اللوز يخفض مستويات الكولسترول الضار ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وحماية الخلايا من التلف وتتعدد استخدامات اللوز الحلو الطبية والعلاجية، فهو يعمل على تغذية الطبقات المختلفة من الجلد وينعم البشرة الجافة ، يزيل تحريض الجلد وتآكله ، ويعالج كثيراً من أمراض الجلد وتشقق ونشاف اليدين والرجلين، وإليكِ قائمة علاجية باستخدام اللوز وفوائده :



* يعالج الحروق من الدرجة الأولى.

* يستعمل حليب اللوز (لوز مسحوق، سكر، ماء)، لأمراض الصدر والسعال المزمن والربو.

* حليب اللوز يعالج تهيج الجهاز الهضمي عبر ترسيب اللوز المسحوق فوق المناطق المهيجة ، ويمنع احتكاك الطعام والفضلات بها.

* يعالج أمراض المسالك البولية ، ويفتت الحصى والرمل .. ويكافح التهابات الكلى “.

* المعادن خصوصاً( الفوسفور)، والزيوت الحمضية غير المشبعة تهدئ الأعصاب ، وتنشط الدماغ ووظائفه ، وتمنع أمراض النشاف والانسداد والجلطات (الفالج) ، والرعاش الباركنسوني.

* يكافح العقم

* يعالج الأمراض العصبية والأوجاع.

* يمنع فقر الدم بواسطة فيتامينات B المركبة ، والحديد والمعادن ..

* يحمص اللوز ويضاف الى القهوة ، فيخفف نسبة الكافيين ، ويمكن استعماله كبديل كلي للبن والقهوة .

* يكافح الديدان المعوية .

* قشر اللوز المغلي يكافح الرشح والتهابات الحلقوم والسعال .

* دراسة حديثة تشير الى زيت اللوز كمانع لأمراض القلب .

* تفيد دراسات بأن زيت اللوز إذا استُعمل بدلاً من الدهون فإنه يخفض مستوى الكوليسترول بالدم ، ومفعوله يكون أقوى من زيت الزيتون .

* يخفف من أمراض الحساسية خصوصاً الشري .

* اللوز يكافح الصداع موضعياً وعبر الفم .

* اللوز يقوي البصر ، ويمنع قصور النظر والعشى الليلي ، عبر فيتامين A الذي يحتويه.

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