الملح مسبب لمشاكل القلب

الملح هو واحد من العناصر الهامة في حياة الكائنات الحية ، فهو ضروري للانسان والحيوان والنبات ، فهو يعمل على توازن كمية الماء في الجسم ، واهميته كبيرة لخلايا الجسم وعملية التمثيل الغذائي في الخلية ، وبالتالي هو ضرورة للبقاء على قيد الحياة ، والملح عبارة عن معدن هش شفاف يستخدم في حفظ الطعام ويعطي الطعام مذاقا مناسبا ، ويعرف باسم كلوريد الصوديوم حيث يتركب من عنصري الكلور والصوديوم ، ومصادر الملح في الكون هو البحر والمحيطات المالحة وكذلك الملح الموجود في الارض والناتج عن تبخر الماء في البحار ، ويوجد من الملح نوعان وهو ملح مكرر ويضاف اليه الايودين ثم ملح البحر وهو ما يعرف بالاندراني ، والملح البحري يتكون من 95% من كلوريد الصوديوم و5% من معادن اخرى كالايودين والفوسفور والمنجنيز والكالسيوم وعناصر معدنية اخرى ، اما الملح المكرر فيتكون من 99 % من كلوريد الصوديوم و1 % من ايودين البوتاسيوم او الكالسيوم ويضاف اليه مادة الايودين لتعويض نقص الايودين في هذا الملح، ويضاف إليه أيضاً مادة سيليكيت الامونيوم أو السكر للمحافظة على انسياب الملح وتجنب تكتله.

تعرفوا على أضرار ومخاطر الملح:

1- مسبب لارتفاع ضغط الدم .

2- مسبب لالتهاب الاغشية المخاطية للامعاء والمعدة والشرايين والاوردة.

3- متعب للمجاري البولية والكليتين والكبد .

4- مسبب لمشاكل القلب.

5- مسبب لمشاكل الجهاز الهضمي.

6- زيادة الملح في الجسم يؤدي الى الجفاف ، ويعمل على سحب السوائل.

7- زيادة الملح يودي الى خلل في تعادل الهرمونات والمعادن.

8- يؤدي زيادة الملح في الجسم الى هشاشة العظام.

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