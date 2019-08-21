اللولب النحاسي: مميزاته، آثار الجانبية،الحالات التي يمنع فيها استخدامه

يعرف اللولب النحاسي على أنه قطعة نحاسية يتم ادخاله إلى داخل الرحم، وهو عبارة عن قطعة صغيرة من البلاستيك المرن على شكل حرف T يتم إدخالها في المهبل لمنع الحمل، عن طريق منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة.

يوضع اللولب النحاسي في الرحم ويستمر لمدة 12 عامًا، ويستخدم من قبل كافة النساء بغض النظر إن كان لديهم أطفال أم لا باستثناء بعض الحالات الطبية.

ميزات اللولب النحاسي:

يعتبر اللولب النحاسي من أكثر أشكال تحديد النسل فعالية مع معدل فشل لمدة عام يبلغ حوالي 0.7%، بالإضافة إلى ميزات أخرى منها:

- يعتبر أكثر الوسائل فعالية من بين الانواع الاخرى بحيث لا تزيد نسبة فشله عن 0.7%

- يستمر استعماله لمدة 12 سنة متواصلة

- يعتبر من اقل وسائل منع الحمل تكلفة

- يمكن حدوث الحمل مباشرة بعد إزالته

- يتميز باستعماله الأمن خلال الرضاعة الطبيعية.

بعض الآثار الجانبية لاستخدام اللولب النحاسي:

هناك بعض الأعراض التي قد تظهر لديك عند استخدام اللولب النحاسي قد يستدعي البعض منها زيارة الطبيب مثل:

1- خروج اللولب النحاسي او التحرك من مكانه واختراق بعض الأعضاء المحيطة بالمنطقة

2- مشاكل الدورة الشهرية، قد تحدث لك بعض الاضطرابات في الدورة الشهرية فقد يصبح الطمث أكثر غزارة ويستمر لمدة أطول وقد تكون الالام والانقباضات أشد قوة.

3- اضطرابات هرمونية حيث تحدث لديك بعض الاضطرابات الهرمونية بعد وضع اللولب النحاسي التي بدورها قد تؤدي تسبب الاتي:

- غثيان

- تقلب المزاج

- صداع

- حب الشباب

- الام الثدي.

ولكن لا تستمر في الغالب تلك الأعراض وقد تزول بعد بضعة أشهر من وضع اللولب النحاسي.

قد لا يتقبل الجسم وجود اللولب النحاسي، مما يؤدي الى حدوث بعض الالتهابات والندبات داخل الرحم قد تعيق عملية الإخصاب في المستقبل.

حدوث الحمل بوجود اللولب.

الحالات التي يمنع فيها استخدام اللولب النحاسي:

بعض النساء يجب عليهن الابتعاد عن اختيار اللولب النحاسي كمانع للحمل لأنه قد يؤدي الى حدوث مضاعفات خطيرة، مثل حالات:

- اذا كانت المراة تعاني من مرض ويلسون

- حساسية النحاس

- إذا كانت المرأة مصابة بأمراض الكبد

- إذا كانت المرأة معرضة للإصابة بسرطان الثدي

- أو قد يكون شكل أو حجم الرحم غير ملائم لاستخدام اللولب النحاسي.

الفرق بين اللولب النحاسي واللولب الهرموني:

اللولب النحاسي: يحميك من الحمل لمدة تصل إلى 12 سنة.

اللولب الهرموني: تحميك من الحمل ثلاث إلى ست سنوات، حسب العلامة التجارية.

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