اللولب الهرموني: بين الأسئلة والأجوبة

اللولب الهرموني فعاليته تمتد 5 سنوات

ماهو اللولب الهرموني؟

هو لولب يفرز هرمون البروجسترون يوضع داخل الرحم وفعاليته تمتد 5 سنوات .

استخداماته:

1- منع الحمل.

2- تخفيف دم الدورة الشهرية او قطعها.

3- انه على شكل حرف T ومصنوع من البلاستيك ويحررالهرمون الذي به إلى بطانة الرحم بشكل أساسي ولكن قد تصل كميات قليلة منه إلى مجرى الدم العام .

آلية العمل:

يعمل بعدة آليات منها زيادة لزوجة مخاط عنق الرحم واضعاف سماكة بطانة الرحم وانقاص حركة الحيوانات المنوية وانقاص حياة الحيوانات المنوية وقد يضعف الاباضة اويوقفها . نسبة النجاح في حالة النزيف الغزير: 90% من الحالات خف او انقطع الدم عندهم .

نسبة النجاح لمنع الحمل:

يفشل اللولب بمنع الحمل بنسبة ضئيلة جدًا (أقل من غيره) حيث انه من بين كل 1000 سيدة تستعمل هذا اللولب لمنع الحمل فانه يحصل الحمل عند 2 الى 4 سيدات منهن وهو وسيلة منع حمل مؤقته كغيره من اللوالب حيث تعود الخصوبة بعد ازالته بفترة وجيزة .

موانع الاستخدام:

1- وجود الحمل اأوالرغبة به.

2- وجود التهاب حاد بالحوض حالياً أو خلال الاشهر الثلاثة السابقة.

3- قابلية للسيدة للالتهاب مثلا عندوجود نقص في المناعة اوعند استخدام الادوية الوريدية بشكل غير منتظم اوعند وجود اكثر من شريك جنسي أو عند تعاطي الأدوية المضعفة للمناعة مثل الكورتيزون والأدوية الكيماوية.

4- وجود اوالاشتباه بوجود سرطان بالرحم او بعنق الرحم .

5- وجود نزيف من المهبل غير معروف سببه.

6- وجود امراض اواورام في الكبد.

7- وجود اوالاشتباه بوجود سرطان الثدي حاليا او في الماضي .

8- وجود لولب رحمي سلفاً.

9- وجود تغير بشكل تجويف الرحم كبعض اللحميات أو الآلياف أو تشوهات الرحم أو الالتصاقات داخل الرحم .

10- وجود حساسية للهرمون المستخدم او للبلاستيك.

11- وجود امراض في القلب منذ الولادة أوحديثة.

12- وجود مشاكل بتخثر الدم خلقية او بسبب ادوية.

13- ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.

14- وجود مرض الشقيقة الحاد.

15- التاكد من وضع اللولب داخل الرحم: يجب ان يتم ذلك بعد 1 الى 3 اشهر من تركيبه ومن ثم مرة كل 3-6 أشهر.

فعالية اللولب الهرموني بتغيير الدورة الشهرية:

خلال الاشهر الاولى من تركيبه قد تصبح الدورة غير منتظمة وقد يزداد عدد ايامها وقد تنزل نقاط دم خفيفة بفترات متكررة وقد يحصل نزيف غزير عند البعض ولكن بعد أن يتعود الجسم على اللولب فمن الطبيعي أن يقل عدد ايام الدورة وان تقل كميتها ومن الممكن أن تتوقف نهائيًا دون أي ضرر على جسم السيدة.

هل من الممكن الأرضاع خلال استعمال اللولب الهرموني؟

نعم.

هل يسبب اللولب الهرموني مشاكل بالعلاقة الجنسية؟

عادة لايسبب إذا تم تركيبه بالطريقة الصحيحة

الآثار الجانبية:

ولكل منها علاجه بطريقة خاصة

1- انثقاب الرحم خلال التركيب وخروج اللولب إلى تجويف البطن .

2- انغراس اللولب في عضلة الرحم.

3- التهاب الحوض الحاد.

4- الالم وهو عادة مؤقت.

5- نزول اللولب من الرحم بنسبة قليلة.

6- تغيرات في طبيعة النزيف.

7- أكياس على المبايض .

متى يجب مراجعة الطبيب؟

1- إذا كنت تعتقدين بأنك حامل.

2- ألم في الحوض.

3- ألم في الجماع.

4- إفرازات مهبلية غير طبيعية.

5- تقرحات في المنطقة التناسلية.

6- ارتفاع حرارة غير معروف سببه.

7- التعرض لمرض منتقل بالجنس.

8- سقوط اللولب من جوف الرحم .

9- حصول صداع شديد.

10- حدوث إصفرار عام في الجلد مما قد يشير إلى مشكلة في الكبد.

11- حصول جلطة في الدماغ أو في القلب أو في الأوعية الدموية.

12- استمرار النزيف الشديد أوالمديد لفترة طويلة.

هل من الممكن استخدام التامبون مع اللولب الهرموني؟

نعم

فوائده:

- الحد من النزيف الغزير دون الحاجة للأدوية أو للجراحة.

- منع الحمل.

مساوئه:

هي الأثار الجانبية المذكورة سابقاً.

التكلفة العالية له (أعلى بعدة أضعاف من غيره).

لذلك لا ننصح به لمنع الحمل بالدرجة الأولى ولكن استخدامه الرئيس هو لعلاج مشكلة النزيف الغزير/المديد بحال أن المريضة رافضة لأساليب العلاج الأخرى.

المزيد:

كل ما تريدين معرفته عن "كبسولة الإمبلانون" لمنع الحمل