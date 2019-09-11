كل ما تريدين معرفته عن "كبسولة الإمبلانون" لمنع الحمل

كبسولة الامبلانون "كبسولة منع الحمل لمدة 3 سنوات " هي وسيلة من الوسائل الهرمونية لمنع الحمل، وهي عبارة عن كبسولة واحدة يتم تركيبها بواسطة الطبيب بسهولة تامة تحت الجلد في الجانب الداخلي للذراع العلوي للسيدة.

ليس لها أي تأثير على الجسم طولها 2 سم وعرضها 4 مم وتستمر فعالية هذه الكبسولة لمدة 3 سنوات، الفاعلية تعتبر من أكثر وسائل منع الحمل فعالية. نسبة فعاليتها أكثر من 99% ، و هذا يعنى انه من بين كل 100 سيدة تستخدم كبسولة الامبلانون أقل من سيدة واحدة فقط تصبح حامل.

المميزات:

- فعالة بدرجة عالية جدًا.

- يبدأ مفعولها خلال 24 ساعة بعد التركيب.

- ممتدة المفعول ( يستمر مفعولها في منع الحمل لمدة 3 سنوات ).

- ليس لها أي تأثير على الرضاعة الطبيعية، وبالتالي تستخدمها السيدة المرضعة بأمان تام دون أي تأثير على حليب/لبن الثدي.

- تقلل من احتمال الإصابة ﺒـ التهابات منطقة الحوض.

- تستعيد السيدة القدرة على الإنجاب بسرعة بعد إزالة الكبسولة، حيث يعود التبويض إلى طبيعته بعد إزالة الكبسولة مباشرة ( خلال 3 أسابيع بعد إزالتها الجانبية في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض الجانبية مثل:

- صداع ، دوار، الشعور بألم بسيط عند لمس الثدي، تقلبات مزاجية.

- بعض التغيرات في الدورة الشهرية مثل:

o عدم انتظام الدورة الشهرية.

o نزول بعض قطرات الدم، أو حدوث نزيف غير منتظم ( متقطع ). و عادة ينتهي ذلك خلال أشهر قليلة من الاستخدام. لكن إذا حدث نزيف شديد أو مستمر يجب استشارة الطبيب.

o انقطاع الدورة الشهرية. و لا يدعو ذلك للقلق. فبعد العام الأول من استخدام الحقن، 50 % من السيدات يحدث لهم انقطاع في الدورة الشهرية. و لا يعنى ذلك احتباس دم الدورة الشهرية في الرحم كما تعتقد بعض السيدات.

ولكن لا يتم تكوين دم الدورة الشهرية في الرحم ( بطانة الرحم ) من الأصل بسبب أن الحقن أدت إلى منع عملية التبويض و تقليل سمك بطانة الرحم و بالتالي لا يحدث زيادة في سمك بطانة الرحم و التي تتساقط بعد ذلك في صورة دم الدورة الشهرية.

- زيادة في الوزن ( 1 – 2 كيلوجرام كل عام ). ويمكن تفادى هذه المشكلة عن طريق إتباع نظام غذائي سليم وصحي خاصة إن معدل الزيادة في الوزن سنويا ليس كبير، وترى بعض السيدات أحيانا في هذه النقطة ميزة وليس عيبًا.

موانع الاستخدام:

توجد بعض الحالات التي تمنع فيها السيدة من استخدام كبسولة الامبلانون مثل:

- ارتفاع ضغط الدم.

- مشكلات في القلب أو الأوعية الدموية.

- حالات الإصابة بسرطان الثدي.

- وجود نزيف مهبلي غير معروف سببه ( لم يتم تشخيصه ).

- الإصابة السابقة بجلطة.

- الاصابة بمرض نشط في الكبد.

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