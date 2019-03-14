لجمالك في عيد الأم جربي هذه العلاجات من الليمون!

اخلطي لبشرتك بضع قطرات من ماء جوز الهند مع بضع قطرات من عصير الليمون

هل تعلمين أن شعرك وبشرتك يحبان الليمون كثيرا؟ فلهذه الفاكهة الحمضية فوائد جمالية يصعب حصرها. جمعت لك منها 9 يمكنك الاستفادة منها في روتين جمالك اليومي:

- تبييض الكوعين: ادعكي كوعيك وركبتيك بنصف ليمونة فلها مفعول السحر في تبييضهم.

- تبييض الأسنان: اخلطي عصير ليمون مع بيكنغ صودا وضعي المزيج على أسنانك باستخدام طرف عود قطني، ثم افركي أسنانك بالفرشاة، واشطفيها.

- مناديل تنظيف مبللة: امزجي بضع قطرات من عصير الليمون مع زيت شجرة الشاي الأساسي في كمية من الماء العادي. واستخدميه كملطف للبشرة أو بللي قطعة قطن بالمزيج واستخدميه كمنظف لبشرة وجهك.

- علاج للرؤوس السوداء: الليمون مضاد للبكتريا ولذلك يمكن أن يستخدم كعلاج للبثور وحبوب الشباب. اعصري ليمونة وامسحي وجهك بالعصير وستبدأ الحبوب في الزوال مع الوقت.

- مرطب يبيض الوجه: اخلطي بضع قطرات من ماء جوز الهند مع بضع قطرات من عصير الليمون. سيعمل جوز الهند على ترطيب بشرتك بينما يساعد الليمون على تبييضها وزيادة اشراقها.

- تبييض واشراق البشرة: الليمون غني بفيتامين سي وحمض السيتريك اللذان يساعدان على تبييض البشرة وتنويرها. ولأن فيتامين سي يحارب الذرات الحرة ومضاد للأكسدة فانه يحفز انتاج الكولاجين ويخفف البقع الناتجة عن التقدم في السن. ولكن لا تنسي استخدام واق من الشمس اذا استخدمت عصير الليمون على بشرتك لأنه سيجعلها حساسة لأشعة الشمس الضارة.

- مقشر للشفتين: ضعي القليل من عصير الليمون على شفتيك قبل النوم، واغسليهما في الصباح. يعمل ذلك على ازالة الخلايا الميتة والجلد الجاف من شفتيك.

- مقو للأظافر: امزجي قطرات من زيت الزيتون أو اللوز أو جوز الهند مع عصير الليمون وانقعي أظافرك في المزيج وسيعالج.

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