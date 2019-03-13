للأبناء: 4 أخطاء احرص على تجنبها في عيد الأم

للأم مكانة عظيمه في الإسلام فقد كرمها الله عز وجل في عدة مواضع

للأم مكانة عظيمه في الإسلام فقد كرمها الله عز وجل في عدة مواضع وأوصى بالبر بها، وأوجب الإسلام علي الابن أن يتكلم مع أمه بأدب واحترام وأن يتجنب أي قول أو فعل قد يسيء الهيا أو يؤذيها،فالأم تتحمل مشاق الحمل والوضع والإرضاع والتربية والسهر على راحة أبنائها، فقد أوصى صلي الله عليه وسلم على ضرورة بر الأم وضرورة طاعتها واحترامها سواء في مرحلة الصغر أو في مرحلة الكبر.

وتكريم وإجلال للأم جعل يوم 21 "مارس" من كل عام عيد للأم في العالم العربي تكريم لها واعتراف برسالة الأم وبدورها وتضحياتها الكبيرة، معبرين عن سعادتهم بها فيقدمون لها الهدايا ويعكسونه بأجواء الحب والوفاء، واحترام الأم وحبها، والوفاء إليها.

وكثيراً من الأبناء في ذلك اليوم يتحيرون ف اختيار هدية مناسبه لأمهاتهم وهنا سوف نلقي الضوء على عد من الهدايا يمكنك أن تهدي بها والدتي في تلك المناسبة السعيدة.

باقة من الزهور:

اذا كنت تعلم أنها تفضل نوع معين من الزهور قم بشراء باقة زهور مميزه لها بنفسك كما يمكنك أيضا وضع الزهو في مزهرية قيمه فتزيد من قيمة الهدية، واذا لم تكن تعلم ماهي الزهور المفضلة لديها فيمكنك أن تستعين بخبرة بائع الزهور فيقدم لك افضل الخيارات الممكنة

إعداد وجبة مميزة:

يعض الأشياء قد تكون بسيطة ولكنها مميزه لدى الأمهات فيمكنك أن تقوم بإعداد وجبة لذيذة لوالدتك كتقديم فطار مميز لها في السرير أو غداء من وجبتها المفضلة لديها أو عشاء على أضواء الشموع.

إن لم يكن لديك خبره في أعداد الطعام يمكنك البحث عبر الأنترنت عن الوصفات أو الاتصال بأحد الأصدقاء، كما يمكنك أن تفاجأها بدعوة أصدقائها على العشاء.

أقضي معها وقت مميز:

في ظل تسارع الحياة الذي نعيش فيه أصبح الكثير من الأبناء لا يرون ذويهم كثيرا لذلك يمكنك في ذلك اليوم أن تكون هديتك هي قضاء يوم مميز مع والدتك في أحد المنتزهات أو مشاهدة فلمها المفضل في المنزل أو السينما كما يمكنك أيضا مشاطرتها أطراف الحديث ولكن احرص على أن يكون حديثك معها بعيدا عن مشاكلك فهذا يوم مميز لها.

تنظيف وترتيب المنزل:

بعض الأمهات لديهم هوس كبير بتنظيف المنزل فيمكنك في ذلك اليوم القيام بتنظيف المنزل أو استأجرا أحد شركات النظافة التي توفر خدمة تنظيف مميزة

يوم مميز في أحد المنتجعات:

إذا كانت والدتك كثيرة الانشغال والعمل والإرهاق فلم لا تفاجئها بحجز لقضاء يوم في أحد المنتجعات حيث تقوم بالاسترخاء وجلسات المساج والتدليك والتمتع بأشعة الشمس حيث تبتعد بعيدا عن أي مسببات الإرهاق والعمل.

أحضر أبنائك وفاجأها بزيارة:

زيارة مفاجأة إذا كانت والدتك لا تتوقع حضورك فقم بزيارتها أنت وأولادك واحرص على أن يقدم أحفادها لها بعض الهدايا حيث سوف تكون لها قيمه أكبر لديها كما يجب عليك في ذلك اليوم أن تعطي أبنائك التعليمات ألا يثيرون ضجة تزعج جدتهم.

أخطاء عليك تجنبها:

1- لا تكن أنانيا وتجعل عيد الأم عنك، فإذا كان هناك شيء كنت تريد إن تساعدك والدتك فيه، فعيد الأم ليس يوم مناسب لتسأل عن ذلك، لذ ضع جانبا احتياجاتك ليوم واحد، والتركيز على والدتك.

2- لا تترك التخطيط والتنظيم لعيد الأم لأخر لحظه، وتذكر كم أعطتك والدتك الكثير من الوقت لرعايتك وساعدتك لذلك يجب عليك أن تجعل هذا اليوم مميز لديها.

3- دع ليوم واحد مشاجراتك مع أفراد عائلتك في عيد الأم، حتى إذا بادر أحدهم بالتنمر عليك أو الاحتكاك بك، فعليك ضبط النفس وتنبيه أن ذلك ليس وقت مناس لافتعال شجار، وتجنبه حتى لا تفقد أعصابك.

4- تجنب أن تذكر والدتك بأوقات حزينة قد مرت عليكم ا وان تذكرها بموقف ضايقتك بسببه وأنت صغير، واجعل أحاديثك ترتكز على الأوقات الجيدة، على سبيل المثال، عندما دعمتك وساعدتك في أحد المواقف.

المصدر: مجلة سيدي

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