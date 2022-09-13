النظام الغذائي المبني على المؤشر الجلايسيمي

جميع الدراسات الحديثة تتحدث عن ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم، ومدى تأثير ارتفاع الأنسولين المفاجىء إما على الوزن أو على الأمراض الغير المعدية مثل الضغط أو السكري، أمراض القلب، الكولسترول، بالإضافة إلى العديد من الدراسات التي تربط بين المؤشر الجلايسيمي ومشاكل السمنة التي تحصل عند الأشخاص.

الأطعمه ذات المؤشر الجلايسيمي

المؤشر الجلايسيمي المتوسط:

الذرة الحلوة

الموز

الأناناس النيء

الزبيب

حبوب الإفطار من الشوفان والحبوب المتعددة

خبز نخالة الشوفان أو الجودار

المؤشر الجلايسيمي المرتفع:

الأرز الأبيض

الخبز الأبيض

البطاطس

الأطعمة التي لا ترفع نسبة السكر في الدم

البنجر

الحمص

الفواكه الحمراء

البطاطس

بذور الشيا

الحبوب الكاملة

زيت الزيتون البكر

هل المؤشر الجلايسيمي للتمر مرتفع؟

لا، المؤشر الجلايسيمي للتمر منخفض وهو من المصادر الغذائية المفيدة جدًا لمرضى السكر لأنه يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة.

رجيم المؤشر الجلايسيمي سر رشاقة الملكة رانيا

تتبع الملكة رانيا العبدالله نظاماً غذائياً يُعرف بحمية المؤشر الجلايسيمي، والمعروف اختصاراً بـ"GI"، وهو أداة شائعة لفقدان الوزن.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، تعتمد الحمية الغذائية على تصنيف الطعام اعتماداً على كيفية ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الكربوهيدرات، حيث يخصص هذا المؤشر رقمًا من 1 إلى 100 للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، بحيث يمثل كل رقم مقدار زيادة كل طعام في نسبة السكر بدم الشخص.

أي ووفقاً لهذا المؤشر، تُعطى الأطعمة العالية الكربوهيدرات والسكر رقماً أكبر من 70، بينما تُعطى الأطعمة المتوسطة رقماً بين (56-69)، والمنخفضة رقماً أقل من 55.

وليس ذلك فقط، بل إن الخطة تأخذ بعين الاعتبار، أيضاً، طريقة تحضير هذه الأطعمة وكيفية إعدادها، إذ إن هذه الخطة همها الأول هو فقدان الدهون من الجسم، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الوزن والكوليسترول.

لذا، إن هذه الخطة تساعد في إنقاص الوزن دون الاستغناء عن مجموعات رئيسية من الطعام أو تقييد ما تأكلينه، لكن هناك بعض الأطعمة التي لا يُنصح بتناولها فيها، مثل الخبز والمعكرونة.