المال.. يتواجد في هذه الأبرارج خلال عام 2020‎

مع بداية عام 2020 تخبرنا النجوم وحركة الكواكب عن الأبراج الأكثر حظاً في المال! فأين سيتواجد المال هذا العام وفي أي برج سيستقر؟

برج الجوزاء

برج الجوزاء هو ثالث برج من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج، أي قوس من دائرة مسار الشمس، ويقع في الجهة الشمالية للسماء، حيث تمرّ الشمس فيه من 21 مايو إلى 21 يونيو عند أواخر الربیع، وفي هذا المقال سنعرفكم على العديد من جوانب شخصية مولود برج الجوزاء، وطريقته بالتفكير، وطبيعة العمل الذي يفضّله.

تخبرنا النجوم وحركة الكواكب بوجود مفاجآت كبيرة لبرج الجوزاء على الصعيد المالي حيث يجب أن يستغل الجوزاء هذا العام جيداً ليستفيد من كل دقيقة في العام الجديد بشكل مثمر وبالأخص في شهر نوفمبر الذي سيكون شهر المال بالنسبة لمولود الجوزاء، ولكن يجب أن يوظف طاقاته وأحلامه وخططه لنقلها إلى العالم الواقعي.

برج السرطان

يعتبر برج السرطان من مجموعة الأبراج المائية التي تضمّ أيضاً برجي العقرب والحوت، ويضمّ برج السرطان مواليد الفترة من 22 حزيران إلى 22 تموز، ومواليد هذا البرج كباقي مواليد الأبراج المائية؛ فهم متقلّبو المزاج وطبعهم حاد، لكن يتميّز مواليد برج السرطان بتأثرهم بالقمر، الذي يمنحهم مزيداً من الرقة والمزاجية والشخصية المتقلبة، والعاطفة المشتعلة، وهم أناس عاطفيون، وحازمون، ومصممون، وحاسمون، ويبحثون حتى يكتشفوا الحقيقة، وفي كثير من الأحيان يلاحظ أنّ مولود العقرب قائد عظيم، وعلى إدراك دائم للموقف.

أما سنة 2020 ستكون سنة القرارات المالية الحاسمة بالنسبة لمواليد برج السرطان، ولكن سيحتاج لقليلاً من الحكمة والذكاء للتحكم في نفقاته، وسيكون المجال أمامه مفتوحاً ليأخذ المشورة والنصيحة ليقوم بعمل استثمارات والتزامات مالية على المدى الطويل، ولعل ثقته بنفسه ستعزز من اقتناص الفرص بشكل أكبر وسيحصل على عائدات كبيرة للادخار والاستثمار، ولكن احرص عزيزي السرطان من الدخول في شراكة مع أشخاص غير موثوقين، لأنه من الممكن أن تنقلب الموازين رأساً على عقب.

برج العذراء

برج العذراء هو سادس برج من الأبراج الفلكية الاثني عشر من دائرة البروج، تمر الشمس من هذا البرج في 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، وحسب الأساطير الميثولوجية الإغريقية، العذراء هي استريا ابنة الإله زيوس، وينتمي برج العذراء للمجموعة الترابية، حيث يميل مولود برج العذراء بشكل كبير الى مولود برج الحوت، فهو البرج المقابل في دائرة البروج لبرج العذراء، أما بالنسبة للبروج الأخرى كالقوس، والجدي، والحمل، والأسد فقد تكون سيئة وغير مستقرة في الكثير من الأوقات.

سنة 2020 ستكون فرصة جيدة لبيع وشراء العقارات والاستثمارات والتي سيجني ثمارها في أوائل فصل الخريف.

برج الميزان

برج الميزان هو من الأبراج الهوائية، أي أنّ أفراده يتميزون بالعقلانية والتفكير، فجانبهم الروحي يذعن لجانبهم العقلي، وكوكبه فينوس، ويبدأ من 23 سبتمبر وينتهي بـ 22 أكتوبر، والميزان هو برج العلاقات الإنسانية، وبرج العقل والتفكير، وهو حساس وشاعر، ومحب للإثارة والمخاطرة والمغامرة، لديه الكثير من المواهب الفنية ويمتاز بقدرته على التكيُّف والتأقلم، ويتمتّع بشخصية مرحة تجذب الآخرين إليه، ولطيفة أيضاً وتحب الجمال والوئام والسلام، وفي محاولة لإبقاء الجميع سعداء، فيجد صعوبة في قول "لا" لأيّ شخص، ونتيجة لذلك ، ينتهي به الأمر بالتوتر والقلق، ويتمتع بالكثير من الصفات الإيجابية، مقارنة بالصفات السلبية التي قد يمتلكها.

ويعتبر برج الميزان هو الأوفر حظاً من الناحية المالية في 2020، وستكون فرصته كبيرة للسفر والتفاعل مع المحيط الخارجي بطريقة تحقق له أهدافه وأحلامه، وستأتيه موارد مالية من كل حدٍ وصوب، ويمكن أن يدخل في مشاريع مربحة ليحصل على مصادر مالية غير متوقعة.

برج العقرب

يتبع برج العقرب إلى المجموعة المائيّة التي يشاركه بها كلٌّ من برجي الحوت والسرطان، والذي تمتد فترة مواليده من تاريخ 24 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر. ويتوافق هذه البرج الجذّاب مع كل من الأبراج المائيّة والترابيّة أي مع كلٍ من الثور والجدي والعذراء، ويتنافر بشدة مع بعض الأبراج الأخرى كالحمل والقوس والجوزاء، ويُعتبر كوكبا بلوتو والمريخ الحكمان لتصرفات شخصيّة العقرب الأكثر غموضاً وكتماناً بين الأبراج جميعها، حيث يمتاز بأنّه يحتفظ بأسراره لنفسه ويصعب على أحد معرفة ما يدور بتفكيره أو ما يسكن بقلبه إلا إذا امتلك قلب العقرب، ووثق به تماماً بعد أن يمنحه الولاء التام. ويعد حجر "عين الشمس" حجر الحظ الذي يتفاءل به مواليد العقرب.

النمو المالي الكبير سيكون حليفك أيها العقرب في 2020، وستجني ثمار تعبك طوال السنوات الماضية خلال هذا العام، وستصل في النهاية إلى نقطة لادخار الأموال التي ستساعده خلال السنوات القادمة، ولكن كما يقول المثل الحياة يوم معك ويوم عليك، فاستغل قوتك بشكل كبير هذا العام لتتجنب أي ضرر مادي في السنوات القادمة.

برج القوس

برج القوس هو من الأبراج السماوية وهو البرج التاسع من الأبراج، وتمرّ الشمس عليه من تاريخ الثالث والعشرون من تشرين الثاني إلى تاريخ الواحد والعشرون من كانون الأول.

عزيزري القوس حتى لا تتعثر مالياً وحتى تتفادى أي مشاكل فحاول أن لا تقوم بعمل مشاريع مشتركة، وحاول أن تصب تركيزك عند الدخول في أي استثمارات، ولكن في بداية خريف 2020 تخلى عن الحذر بشكل كامل، لأن ستجذب المال نحوك كالمغناطيس.

برج الجدي

برج الجدي هو البرج العاشر من الأبراج الفلكية وهو برج ترابي، مواليد هذا البرج ولدوا ما بين 23 كانون الأول حتى 22 كانون الثاني. أفضل أيامه يوم السبت، ورقم حظه 4 رمز العزة والطموح، وأحجاره المفضلة الفيروز والعقيق. أما لونه المفضل فهو الأسود رمز الصلابة والقوة. الصفة الأساسية لهذا البرج الواقعية، وبرج الثور والعذراء والسرطان هم أكثر الأبراج التي يتوافق معها أصحاب برج الجدي.

قوة التركيز لدى برج الجدي ستكون في أوجها، إذ أنه سيصب كل تفكيره في كيفية جمع المال بأفضل الطرق، وبفضل طاقاته الإيجابية سيتمكن من عمل علاقات وشراكات جيدة جداً مع الآخرين، وهذا العام هو الأفضل للاستثمار لمواليد برج الجدي.

برج الدلو

مواليد برج الدلو هم الشخصيات المولودة من 20 يناير إلى 19 فبراير، وهو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام، والدّلو شخص ذكي ولكن أيضاً مثالي، ومواليد هذا البرج يتميّزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء ولكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته.

وكما أن الدّلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين و هو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين، وبعض المشاهير مواليد برج الدلو هم: جول فيرن، وجاك برفير، وفيل كولينز، وروزفلت، والعنصر التعريفي للدلو هو الهواء، وألوانه المفضلة: هي الأخضر، والبنفسجي، والنيلي.

وفي 2020 سيعرف طريقه للحصول على المال، كما سيحصل الدلو على ترقيات في العمل أو أخبار سارة تفرح قلبه، لكن لعل العلاقات الاجتماعية التي تعتمد بشكل كامل على القوس ستتبب في تراجع أموره المالية.

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