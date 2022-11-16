المجبوس القطري بمناسبة مونديال كأس العالم 2022

المجبوس القطري بمناسبة مونديال كأس العالم احتفالاً باقتراب انطلاق كأس العالم 2022 الذي يقام في قطر، اخترنا لكم وصفة قطرية تقليدية من وصفات الطاهية القطرية البارزة نور المزروعي وهو طبق المجبوس، الطبق الوطني لدولة قطر، يتكون الطبق من الأرز الغني واللذيذ ويحتوي على مزيج من التوابل العطرية التي تنتج طعمًا مدخنًا. ويقدم مع مجموعة متنوعة من اللحوم.

المجبوس القطري بمناسبة مونديال كأس العالم

المكونات:

1 دجاجة طازجة

2 كوب أرز طويل الحبة

نصف كوب بصل مقطع إلى مكعبات

نصف كوب طماطم مفرومة خشنة

ربع كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة ثوم مبشور

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

2 فلفل أخضر حار

4 ملاعق كبيرة بازار قطري (خلطة بهارات)

ربع كوب زيت نباتي

بهارات قطرية

1 كوب بذور كمون

1 كوب بذور كزبرة

نصف كوب ليمون أسود مطحون

نصف كوب من مسحوق الزنجبيل

نصف كوب قرفة مطحونة

نصف كوب مسحوق كركم

نصف كوب فلفل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة زعفران مطحون

المجبوس القطري بمناسبة مونديال كأس العالم

الطريقة:

يقطع البصل ويخلط الزنجبيل والثوم والفلفل الحار في وعاء واحد.

يغسل الأرز قبل نقعه في الماء لمدة ساعة.

يسخن الزيت في قدر كبير على نار متوسطة عالية وتضاف البهارات الصحيحة والتوابل القطرية والثوم والزنجبيل. والطماطم والفلفل الأخضر والليمون والملح ويترك الخليط حتى يمتزج ويذبل تماما.

يقطع الدجاج إلى نصفين ويضيف إلى القدر حتى يتحول المزيج إلى اللون الأحمر من الجانبين.

تضاف 3 أكواب من الماء المغلي وتقلل الحرارة إلى درجة منخفضة، تغطى وتترك على نار هادئة لمدة 40 دقيقة.

يخرج الدجاج من الماء ويوضع في صينية الفرن ويطهى على حرارة 190 درجة مئوية / 170 مروحة / 375 درجة فهرنهايت لمدة 10 دقائق.

يرفع نصف الماء من القدر قبل إضافة الأرز ويترك ليغلي لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز ويمتص السائل. ويقلب كل 5 دقائق.

ينقل الدجاج والأرز إلى طبق التقديم.

وصفة التوابل القطرية:

يُحمص الكمون والكزبرة حتى يصبح لونها بنياً

تُطحن وتُخلط جيداً مع باقي المكونات حتى تمتزج جميع البهارات

توضع في وعاء محكم الاغلاق.

المصدر: فود52

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