نصائح للمرأة العاملة للتوفيق بين العمل والعائلة

التركيز على كل المهام اليومية

إدارة الوقت يمكن أن تكون واحدة من أصعب المهارات التي يمكن تعلمها وإتقانها، و في الواقع العديد من الأمهات العاملات لا يجدون ما يكفي من الوقت في اليوم لفعل كل شئ مطلوب منهم ، حتى الأشخاص الأكثر تنظيما قد يكونون أكثر توتراً عندما يكون الوقت قصير، فمن فعل أفضل شئ في العمل كل يوم، لقضاء وقت ممتع مع أطفالك بعد يوم العمل ، كل هذا يحتاج إلى الكثير من الوقت، و لكن الأمهات العاملات تستحق أفضل إستراتيجيات لإدارة الوقت لإنجاز كل البنود المدرجة في قائمة العمل و التي تتزايد دائماً .

وللحصول على أقصى إنجاز ممكن كل يوم، تعلمي إستخدام إستراتيجيات إدارة الوقت التالية على أساس منتظم:-

1- التركيز على كل المهام اليومية: فواحدة من الأخطاء الأكثر شيوعا في إدارة الوقت هو أن تكون مشتتا ، و إدارة الوقت تعني التركيز في كل شيء ، فإذا كنتي في العمل ، و وجدتي نفسك تفكرين في ماذا ستطهين اليوم على الغداء ، حاولي وقف عقلك عن التفكير في الغداء حتى تنجزي عملك ، و إذا لم تستطيعي فعل ذلك ، خذي وقت مستقطع 5 دقائق فقط للتفكير في الغداء و من ثم العودة لإنهاء العمل .

2- تجنب تعدد المهام غير الفعالة : فالعديد من الأمهات العاملات تعتقد أنه يمكن توفير الوقت عن طريق تعدد المهام ، و لكن ذلك له عيوبه عند محاولة إتمام مهمتين في آن واحد إذا كانت المهمتين تحتاج مجهود بدني كطهي الطعام و كي الملابس ، و لكن مع ذلك يمكن أن تكون طريقة فعالة إذا إخترت إستكمال مهمة جسدية واحدة فقط في كل مرة ، مثل إجراء مكالمة هاتفية لأمك في وقت الكي .

3- الفصل بين مسئوليات العمل و الأمومة : فواحدة من أفضل أسرار إدارة الوقت هو ترك مسؤوليات الأولاد في المنزل عندما تكونين في العمل ، و بالمثل عند الخروج من الباب بعد العمل ترك مسؤوليات عملك في المكتب ، و إذا كان عملك يتطلب أخذ جزء منه في المنزل ، كما لو كنتي مدرسة ، فيجب إتمام هذه المهام بعد ذهاب الأطفال إلى السرير ، و إذا كنتي تعملي من المنزل تأكدي من وضع حد ليومك في العمل ، و تحتاجين كذلك إلى ترك العمل في وقت محدد يوميا .

4- تحديد الأهداف اليومية بصورة معقولة : فإدارة الوقت هي الإنتهاء من الأعمال اليومية في كمية معقولة من الزمن ، فقومي بتحديد الأهداف اليومية لنفسك لكل من العمل و الحياة المنزلية التي تسمح لك أن تتمتعي بشعور الإنجاز ، و لا تقومي بتعيين الأهداف التي سيكون من المستحيل الوصول إليها ، إذا كان هدفك الإنتهاء من الأعمال المقترحة ، إجعليها أولوية مع التأكد من إنتهاء المهام الأساسية قبل المساء .

5- لا تتهربي : فإذا كنت لا تفضلين تنظيف المطبخ ، لا تؤجلي تلك المهمة حتى نهاية الاسبوع عندما ترغبين في قضاء بعض الوقت مع العائلة ، لأنك لن تقومي بعمله وقتها ، و أفضل تقنيات إدارة الوقت تستلزم إستخدام الوقت بحكمة ، و بلا مماطلة ، مع تحديد أولويات المهام الخاصة بك على قائمة ، و إذا ما تركتي المهام ، مثل تنظيف المنزل لفترة طويلة جدا فإنه يصبح أكثر صعوبة للإنتهاء منها .

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