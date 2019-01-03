لا يشترط العمل أن تظل منكباً على المهام المطلوبة من الموظف في جميع الأوقات

من المهم جدًا الحصول على بعض المرح والمتعة أثناء العمل، لأن ذلك يحفز الشخص على تأدية عمله بشكل أفضل، ووضع موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي 8 نصائح تجعل العمل أكثر متعة للموظف، وهي:



1. تكوين "عادات تعزز السعادة" مع زملاء العمل، مثل إعطاء الزملاء بعض الأطعمة أو المشروبات الخفيفة، وتبادل الهدايا في المناسبات، وتبادل المزاح والنكات، وغير ذلك.



2. تخصيص بضع دقائق كل يوم للنهوض من على المكتب والتجول في مكان العمل، لأن هذا النشاط يفرغ العقل ويجعله مستعدا لتأدية المهام التالية بإبداع.



3. اعتبار مكان العمل منطقة متعة وترفيه، فيمكن أن يزين الموظف مكتبه ببعض الديكورات، ويمكن أيضا أن يخصص الموظف وقت معين لاستقبال الرسائل البريدية من الزملاء أو العملاء التي تجعله يبتسم ويشعر بالفرح.



4. الضحك، فلا يشترط العمل أن تظل منكباً على المهام المطلوبة من الموظف في جميع الأوقات، علاوة على أن زملائك يبتسمون لك أيضا عندما تبتسم أو تضحك لهم أو تتبادل النكات معهم.



5. الإطراء على شخص كل يوم، لأن هذا يبث شعورا جيدا في نفوسه، وبذلك يتبادل الأشخاص الشعور الجيد فيما بينهم.



6. التواصل مع الزملاء، فمجرد الذهاب إلى الزملاء في مكاتبهم لإلقاء السلام، أو إرسال رسائل بريدية لهم للاطمئنان على أحوالهم، يضيء اليوم ويجعله أكثر إشراقا.



7. تقدير مجهود الآخرين، هذا يجعل العمل ذا معني وأهمية للموظفين، ويجعلهم يؤدون عملهم بشكل أفضل.



8. إنشاء أو الانضمام في فريق العمل أو نادي العمل، فهذا يجعل الزملاء مقربين من بعضهم البعض، وهذا يجعل العمل مرحا، وأكثر انخراطا في العمل، وأكثر إنتاجية كل في مهامه.

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