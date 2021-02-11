المرأة العصبية كنز ثمين... هكذا يقول علماء النفس ولكم 11 دليل!

المرأة كثيرة العصبية تظهر تصرفاتها واضحة، لهذا فإنّ علامات المرأة الأكثر عصبية يُمكن تمييزها بسهولة، لأنّ هذه العلامات تظهر في ردود أفعال المرأة في المواقف والأحداث، كما تظهر في طريقة كلامها وتصرّفاتها وحديثها مع الناس، ويُمكن أن تكون عصبيتها طبع متأصل فيها، ويُمكن أن تكون ناتجة عن أسباب نفسية وعصوية مثل اقتراب قدوم الدورة الشهرية.

11 دليل من خبراء النفس تدل على أن المرأة العصبية كنز ثمين:

1- المرأة العصبية هي صريحة ولا تعرف الكذب.

2- المرأة العصبية ستقول لك ما يزعجها فيك دون أي فلتر.

3- المرأة العصبية هي إنسانة عفوية وبسيطة.

4- المرأة العصبية قلبها طيب وحنون.

5- المرأة العصبية إذا اعتدت على عصبيتها، فسيصبح الأمر مضحكا بالنسبة إليك.

6- المرأة العصبية هي شخص مرتاح نفسيًا.

7- المرأة العصبية تكسر الروتين في علاقتها معك.

8- المرأة العصبية طبيعية جدًا، ليست مصطنعة.

9- المرأة العصبية سريعة الروقان بكلمة حلوة ونظرة في عينيها تبتسم لك.

10- المرأة العصبية ستحتاجها في الأوقات الصعبة.

11- المرأة العصبية حافظ عليها لأنها كنز ثمين بالفعل.

المرأة الأكثر عصبية يُمكن تمييزها بسهولة، لأنّ هذه العلامات تظهر في ردود أفعال المرأة في المواقف والأحداث، كما تظهر في طريقة كلامها وتصرّفاتها وحديثها مع الناس، ويُمكن أن تكون عصبيتها طبع متأصل فيها، ويُمكن أن تكون ناتجة عن أسباب نفسية وعصوية مثل اقتراب قدوم الدورة الشهرية، وأهم العلامات التي تُميّز المرأة العصبية عن غيرها كما يأتي:

الإحساس بالاضطراب والخوف أغلب الأوقات.

قلة التركيز أو انعدامه في بعض الأحيان.

رفع الصوت على الآخرين سواء الزوج أو الأبناء أو أفراد الأسرة والمحيطين بها.

التقلبات المزاجية الكثيرة، وسرعة الانفعال والإثارة على أتفه الأسباب.

الغضب السريع، وكثرة التوتر والقلق.

الشعور بالنكد الدائم وحتى دون أسباب واضحة في بعض الأحيان.

الضجر السريع من الأشياء.

نفور الأشخاص منها لعدم قدرتهم على التفاهم معها أو إجراء حوار، وأحيانًا كرههم للجلوس معها أو الاقتراب منها.

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