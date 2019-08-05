المرأة المصابة بمرض السكري من النوع الثاني أكثر عرضة لفقدان جنينها 

حذرت دراسة حديثة من أن السكري من النوع الثاني هو الأخطر على الأجنة، وقد يسبب وفاتهم.

تتبع خبراء في جامعة جلاسكو 5392 رضيعًا ولدوًا من 3847 أمًا مصابة بداء السكري في اسكتلندا بين أبريل 1998 ويونيو 2016.

ووجد الباحثون أن المصابات بداء السكري من النوع الأول وهو مرض مناعي ذو صلة بالوراثة لديهم ثلاثة أضعاف خطر توريث المرض، لكن فيما يتعلق بالنوع الثاني من داء السكري المرتبط إلى حد كبير بالسمنة وأسلوب الحياة زاد الخطر بنسبة 4.7 ضعف مقارنة بالنساء غير المصابات بداء السكري.

وقال الدكتور شارون ماكين، الذي أجرى الدراسة المنشورة في مجلة Diabetologia: "من الضروري أن نجد بوصفنا متخصصين في الرعاية الصحية طرقًا أفضل لدعم النساء خلال أعمارهن الخصبة لتحسين الوزن وسكر الدم، حتى يكن في الحمل أكثر استعدادًا ولتقليل مخاطر النتائج الضارة.

شهد مرض السكري من النوع الثاني في العام 2008 ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم في بريطانيا إلى الضعف تقريبًا، من 1.9 مليون شخص إلى 3.7 مليون شخص اليوم، بينما حوالي 400،000 شخص مصابون بالنوع الأول من المرض، وهو غير مرتبط بنمط الحياة وعادة ما يصل إلى الطفولة.

وقالت الدكتورة إميلي بيرنز، رئيسة الاتصالات البحثية في شركة Diabetes UK: "معظم النساء المصابات بداء السكري لديهن حمل صحي وأطفال أصحاء، لكن هذا البحث يعزز أهمية دعم النساء لتنظيم السكر في الدم إذا كن يخططن للحمل، للحد من خطر حدوث مضاعفات قدر الإمكان كما أن فقدان الوزن الزائد يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر للنساء المصابات بداء السكري من النوع الثاني".

المزيد من الحمل والأمومة:

العلم يفسر سبب الوحام اثناء الحمل؟

كيف أضمن تحديد جنس الجنين بفعالية؟

4 حقائق هامة عن اختبار الحمل المنزلي