المعنى الرمزي للورود الحمراء الجميلة الورود الحمراء لا تحتاج الى تفسير، ألا تعتقد ذلك؟ سواء كانت ذكرى سنوية أو عيد الحب أو جنازة ، غالبًا ما يتم دمج الورود الحمراء في الاحتفال (أو الحزن) بطريقة أو بأخرى. لكن هذا ما يجعل معنى الوردة الحمراء محيرًا للغاية. بعد كل شيء ، كيف يمكن لشيء يُنظر إليه على أنه رمز للعاطفة والحب أن يكون أيضًا رمزًا للموت؟ لمعرفة الإجابة ، تحدثنا مع اثنين من الوسطاء الروحانيين حول ما ترمز إليه الورود الحمراء.

المعنى الرمزي للورود الحمراء الجميلة

معنى الوردة الحمراء

في هذا الوقت ، تعتبر الورود الحمراء مرادفة للعاطفة لدرجة أن عالمة النفس الشهيرة إنبال هونيجمان تقول إنه من المستحيل عمليًا افتراض أي معنى آخر. وتقول: "إن صورة وردة حمراء واحدة دائماً يحمل معنى ضمني في الوعي العام ، بحيث لا يمكن لأحد أن يضيف إليه أي معاني إضافية". "من المؤكد أن أي محاولة لتفسير جديد لمعنى "الوردة الحمراء" سيؤدي الى الإخفاق.

ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن معنى أعمق للورد الأحمر، تقول هونيجمان أنه يمكنك ربط الورود بالشكرات. تشرح قائلة: "اللون الأحمر هو لون شاكرا أساسي ، ويتحدث عن الإلحاحات والاحتياجات الأساسية". "الشاكرا الأساسية موجودة في الجزء العلوي من أرجلنا ، حيث يلتقيان ، وبالتالي فهي مرتبطة بأعضائنا التناسلية- وما نفعله بها."

المعنى الرمزي للورود الحمراء الجميلة

الورود الحمراء والجنس

في حين أن الجنس قد يكون أول ما يخطر ببالك ، تقول هونيجمان أن اللون الأحمر مرتبط بالجنس والشجاعة والقوة ككل. تقول: "عندما نرتدي اللون الأحمر ، نشعر بأننا لا نهزم". "الشعر الأحمر ، وأحمر الشفاه الأحمر ، والأحذية الحمراء - يستخدمها الناس لزيادة نشاطهم، كما يراها البعض فأنها تمنح المزيد من الثقة.

المعنى الرمزي للورود الحمراء الجميلة

الورود الحمراء في العلاقات

فكر في أكثر اللحظات رومانسية في هوليوود. عندما تغلب إدوارد لويس على خوفه من المرتفعات وصعد على السلالم لينقذ فيفيان وارد من الحريق؟ كان يمسك بباقة من الورد الأحمر الياقوتي. الآن ، فكر في بعض أكثر لحظات هوليود حماسة (وإن كانت مضللة). في فيلم American Beauty ، تنتشر الورود الحمراء في كل مكان وسط علاقة ليستر بورنهام وأنجيلا هايز غير المشروعة. ووفقًا لهونيجمان ، فأن وجودها منطقي للغاية.

تقول هونيجمان: "الوردة الحمراء تعني الحب العاطفي". "يتم إعطاؤها لك من قبل شخص يحب قضاء الوقت معك. أو ربما في حالة العلاقة الزوجية ... إعطاء وردة حمراء للشريك تعني "ما زلت مغرم بك".

ومع ذلك ، مجرد ارتباط الوردة الحمراء بالعاطفة لا يعني دائمًا أنها مرتبطة بأفضل النوايا - على الأقل ليس لجميع الأطراف المعنية. "من الواضح أننا نربط الورود الحمراء بالحب ولكن هناك ما هو أكثر قليلاً من ذلك ، إنها أيضًا سرية مثل علاقة حب وعاطفة وشجاعة"، كما تقول الخبيرة النفسية، كريستين والاس. "اللون الأحمر جريء ، ويمكن أن يمثل مشاعر حب قوية جدًا بحيث لا يعيق أي شيء المشاعر والجهود التي يشعر بها مقدم هذه الورود ، وما قد يفعله هذا الشخص للفوز بحب المتلقي."

المعنى الرمزي للورود الحمراء الجميلة

الورود الحمراء والموت

نحن نعلم ما تفكر فيه: إذا كانت الورود الحمراء تدور حول العاطفة والحب ، فكيف يمكنها أيضًا أن تسير جنبًا إلى جنب مع الموت؟

"تم استخدام رمز الوردة الحمراء من قبل مقاطعة لانكشاير الإنجليزية منذ القرن الثالث عشر الميلادي ، وهو مُزين بالعديد من الشارات العسكرية ،" تقول هونيجمان، "حرب الوردتين في القرن الرابع عشر اشتملت على رمز الوردة الحمراء ، حيث تقاتلت لانكشاير مع جارتها ، يوركشاير ، التي كان رمزها الوردة بيضاء." على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم ، خسرت لانكشاير الحرب ومات العديد من نبلاء المقاطعة في هذه العملية. لذا ، من يدري ، قد يكون هذا هو السبب الآن ، بعد حوالي 620 عامًا ، تشق الورود الحمراء طريقها إلى الصناديق والقبور أيضًا.

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