المعنى الرمزي للورود الصفراء الزاهية إذا كنت قد تلقيت ورودًا صفراء (أو فكرت في إعطائها لشخص آخر) بدلاً من الورود الحمراء على سبيل المثال ، فلا بد أنك تساءلت عما إذا كانت تحمل أي أهمية رمزية. ولم لا، فمن المعروف أن الوردة الحمراء ترتبط بعاطفة عميقة، ولكن ما معنى الوردة الصفراء؟

المعنى الرمزي للورود الصفراء الزاهية

رمزية الوردة الصفراء

ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في اللون الأصفر؟ ربما شمس قوية تضيئ المكان! تقول عالمة النفس الشهيرة إنبال هونيجمان إن الورود الصفراء تمثل الفرح والدفء والأجواء الدافئة. بل وترتبط كذلك بالشاكرات.

في نظام الشاكرا ، وهي تقنية طاقة هندية تحدد طيف ألوان قوس قزح على مراكز الطاقة في أجسادنا ، يرتبط اللون الأصفر بالضفيرة الشمسية، وهذا مركز طاقة - فكر في الأمر على أنه قرص دوار من الضوء - يوجد مباشرة فوق الحجاب الحاجز ، بين المنطقة السفلية من أضلاعك. أن عدم التوازن في هذه الشاكرا يمكن أن يؤدي إلى قلة الفرح.

وينتج عن شاكرا الضفيرة الشمسية المتوازنة شخص سعيد، مليء بالنور، يمكنه تحمل عبء حياته ، لهذا فأن اللون الأصفر يرتبط بمركز قوة حياتك، والفرح، والقوة العقلية. وبهذه الطريقة ، قد يبدو تلقي الورود الصفراء أكثر لفتة رومانسية ممكنة ، نظرًا لأنها تقول أساسًا أنك شخص حيوي تجلب السعادة.

المعنى الرمزي للورود الصفراء الزاهية

الورود الصفراء في العلاقات العاطفية

على الرغم من أن الكثير من الناس يربطون الحب والرومانسية بالورود الحمراء، إلا أن الفرح والسعادة بشكل عام يمكن أن ترتبط بأي لون. إن تلقي وردة صفراء حيوية من شخص ما يعني أنه يتمنى لك السعادة ، وينظر إليك على أنك متعة في حياته. إنه لون مبهج يذكرنا بزهور الربيع الجميلة والأيام الطويلة المشمسة والشواطئ الرملية. هذه هي طاقة اللون الأصفر. وهذه هي الطاقة التي يجب الترحيب بها في أي علاقة صحية – سواء كانت رومانسية أو غير ذلك. لذا في المرة القادمة التي تتلقى بها وروداً صفراء جذابة من شخص مهم في حياتك، لا تفكر مرتين في المعنى الرمزي من ورائها، فالورود الصفراء تعتبر علامة ناعمة ودافئة على السعادة والتقدير.

المعنى الرمزي للورود الصفراء الزاهية

الورود الصفراء والحالة النفسية

تقول خبيرة القراءة النفسية كريستين والاس، "إن التفسير الحديث الشائع لمعنى الوردة الصفراء هو أنها كانت في الغالب الوردة المختارة التي تمثل الصداقة والسعادة والفرح."

المعنى الرمزي للورود الصفراء الزاهية

معنى آخر للوردة الصفراء

بالطبع ، مثل معظم الأشياء ، يختلف معنى الوردة الصفراء بناءً على الجغرافيا.

تقول: "اعتمادًا على المكان الذي أتيت منه ، سيعني أشياء مختلفة للناس". " تلقي هدية مجهولة من الورود الصفراء قد يرمز إلى تعرضك للخداع أو الغيرة – وهي علامة لتنتبه وتراقب محيطك لأن هناك خائنًا حولك ؛ ذو وجهين، كاذب أو مخادع."

المعنى الرمزي للورود الصفراء الزاهية

الورود الصفراء والموت

بعيدًا عن الإيماءات الحلوة في الحياة اليومية ، ربما لاحظت أن الورود الصفراء تظهر غالبًا في الجنازات ، سواء كانت فوق النعش أو داخل الإكليل المزخرف. وهناك سبب لذلك.

الوردة هي زهرة مرتبطة بالروحانية - توازن البتلات الناعمة والأشواك الصغيرة يظهران توازن الضوء والظلام في الحياة ؛ إنه يدل على الوعد والبدايات الجديدة، وقد تم استخدامه كرمز للحب - أنواع الحب العديدة - عبر العديد من الثقافات والممارسات الروحية. على هذا النحو ، عندما يموت أحد الأحباء ، تبدو الورود الصفراء بارزة.

لذلك في الجنازات ما تمثله الورود الصفراء حقًا هو رحلة سعيدة لأصدقائنا أو عائلتنا الذين ماتوا - نتمنى لهم السعادة في الحياة التالية. بينما تمثل الورود البيضاء والصفراء أحد أفراد أسرته الذين ماتوا وكنا قريبين منه وسنظل نتذكره دائمًا.

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