كيفية تنسيق الملابس اللامعة في الشتاء

تشهد الملابس اللامعة رواجاً كبيراً في عالم الموضة هذا الشتاء

تشهد الملابس اللامعة والبراقة رواجاً كبيراً في عالم الموضة هذا الشتاء، وفيما يفضل البعض ارتداء هذه الملابس المصنوعة من خيوط وألياف معدنية براقة، والتي تعرف باسم "لوريكس"، لا يمكن لآخرين فهم طريقة تنسيقها مطلقاً.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية يانينا كاتارينا بوتش إنه يفضل تنسيق هذه الملابس بشكل بسيط، لافتة إلى أنه يفضل القيام بذلك أيضاً عند ارتداء الحُلي، وإلا قد يبدو المرء وكأنه شجرة عيد ميلاد مليئة بالزينة. لذا أشارت بوتش إلى أنه يفضل اختيار تنورة هادئة اللون مع بليزر غير لافت عند ارتداء الليجنز اللامع.

وأكدت الخبيرة الألمانية على ضرورة الانتباه جيداً بالنسبة لمن يرغب في إخفاء مشكلات بمناطق معينة بالجسم لأن الخامات اللامعة تبرز مثل هذه المناطق، فعلى سبيل المثال إذا كانت منطقة الصدر ممتلئة، ستتسبب الخامات اللامعة في إظهارها بشكل أكبر. ساعة رملية وتمتاز الملابس اللامعة بإطلالة خاصة في فترة عيد الميلاد وخلال احتفالات الكريسماس، إذ تتمتع الملابس المصنوعة من الخيوط والألياف المعدنية البراقة بتأثير احتفالي يتناسب مع هذه الفترة وتكون محلاً لجذب الأنظار.

وقالت بوتش إنه يمكن للمرأة ذات القوام على شكل حرف X، ارتداء فستان لامع، إذ يظهر قوامها حينئذ وكأنه ساعة رملية، يتسم فيها الكتفين والخصر بنفس العرض. أما بالنسبة للنساء ذوات القوام على شكل حرف A، اللائي يكون لديهن الكتفين أنحف من الخصر، فيفضل أن يرتدين قطعة فوقية لامعة.

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