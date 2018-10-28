طريقة بسيطة لوضع البندانا بالمنزل

البندانا أصبحت موضة تستخدمها الفتيات كموضة لإكسسوارات الشعر

البندانا أصبحت موضة تستخدمها الفتيات كموضة لإكسسوارات الشعر وبنفس الوقت تستخدمها بعمل أبسط التسريحات الأنيقة، وطريقتها بسيطة للغاية تعرفي عليها.

الأدوات:

-٢ قطعة قماش رفيعة

- ماكينة حياكة

- مقص

طريقة عمل البندانا في المنزل:

- افردي قطعتي القماش، ثم اثني كل منها من الجانبين وباستخدام الإبرة أو بماكينة الخياطة.

- قومي بخياطة كل قطعة قماش على حدة بحيث تكون الخياطة في المنتصف

- ثم قومي بقلب قطعتي القماش لكي تصبح الخياطة من الداخل، ومن ثم ضعيهم بالتداخل مع بعضهما

- ثم قومي بغلق نهايات قطعة القماش الأولى مع نهايات القطعة الثانية.

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