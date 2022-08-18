قصر رغدان أم بسمان .. أين سيقيم الأمير الحسين حفل زفافه من الآنسة رجوة؟

ابتهج عشاق أخبار العائلات الملكية بنبأ خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، نجل الملك والملكة رانيا، من الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف يوم أمس الأربعاء 17 أغسطس 2022.

وحظي خبر خطوبة الأمير الحسين على اهتمام المراقبون الملكيون ليس فقط باعتباره حفل زفاف ملكي آخر نتطلع إليه، ولأنه أول حفل زفاف ملكي سيشهده الأردن منذ عام 2004.

ومرور ما يقرب من 20 عامًا على آخر حفل زفاف ملكي كبير في الأردن، قد لا يكون المعجبون على دراية بالمواقع المحتملة للمكان الذي تُقام فيه حفلات الزفاف الملكية عادة في الأردن.

كما يترقب المراقبون الملكيون لمعرفة المكان الذي سيقام فيه حفل زفاف شقيقته الأميرة إيمان بنت عبد الله التي احتفلت بخطوبتها من الشاب جميل 7 يوليو 2022.

أين تقام حفلات الزفاف الملكية الأردنية؟

قصر زهران: حيث تزوج الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في عام 1993، هو المكان المحتمل لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله.

استضاف قصر زهران، الذي بني في عام 1957، حفل زفاف جد الأمير الحسين، حيث تزوج الملك حسين وزوجته الأولى أنطوانيت جاردينر (التي غيرت اسمها إلى الأميرة منى الحسين) في القصر عام 1961.

مراسم زفاف الملك الحسين من الأميرة منى

كان القصر، الذي يتميز بمدخل محاط بعمودين مهيبين، بمثابة المقر الملكي للملكة الراحلة زين الشرف حتى عام 1994 ويستضيف اليوم الاحتفالات الملكية الرسمية.

قصر البركة: وهو المكان الذي تزوج فيه ولي العهد الأردني آنذاك الأمير حمزة من الأميرة نور بنت عاصم في عام 2003.

يقع قصر البركة في العاصمة الأردنية عمان.

من مراسم زفاف الأمير حمزة من الأميرة نور بنت عاصم

قصر رغدان: الذي بناه الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، وهو أول صرح هاشمي في الأردن حيث كان يسكن أول أمره - لدى قدومه إلى مدينة عمان، في دار متواضعة من البناء العثماني مقابل المدرج الروماني.

حفل زفاف ملكي في الأردن

لم يشهد الشعب الأردني حفل زفاف ملكي منذ عام 2004، فيما احتفلت العائلة الهاشمية بزواج الأميرة راية بنت الحسين، من الصحفي البريطاني نيد دونوفان في عام 2020، في حفل صغير أقيم في إنجلترا.

مراسم زفاف الأميرة راية بنت الحسين في إنجلترا

سواء اختار الأمير الحسين وشقيقته الأميرة إيمان السير على خطى والديهما في قصر زهران أو اختارا موقعًا مختلفًا تمامًا، فإن أحد الأشياء التي يمكن لعشاق العائلة المالكة الاعتماد عليها هو أن حفل الزفاف يجب أن يكون ذكرى لا تنسى.

خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله

أعلن الديوان الملكي الأردني يوم الأربعاء خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وذكر الديوان أن الخطوبة تمت في منزل ذوي العروس في العاصمة الرياض بحضور ولي العهد الأردني السابق وعم الملك عبدالله الثاني، الأمير حسن بن طلال.

من هي رجوة آل سيف

اسمها الكامل: رجوة بنت خالد بن مساعد بت سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

رجوة بنت خالد بن مساعد بت سيف بن عبدالعزيز آل سيف. والدتها: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري. مكان الولادة: العاصمة السعودية الرياض

العاصمة السعودية الرياض تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994.

28 أبريل 1994. العمر: 28 عامًا.

دراسة رجوة آل سيف

أكملت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية.

أكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

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