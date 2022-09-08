خطفت الأنظار الملكة رانيا بأحدث إطلالتها خلال زيارة متحف الأطفال بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسه في الأردن، وذلك بحضور عدد من الشركاء والداعمين والعاملين في النشاطات الخاصة، وافتتحت جلالتها معروضة "التكنولوجيا" التي جاءت بدعم من شركة اتصالات.

وإلى جانب أجواء الزيارة لفتت الأنظاررانيا العبدلله بإطلالتها وبدت غاية في الأناقة والبساطة كعادتها مما أثارت إعجاب الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الملكة رانيا تتألق بالنيلي والأبيض في متحف الأطفال الأردن

ارتدت الملكة رانيا قميص باللون الأبيض من أزياء از فاكتوري Az Factory موجود على جهة اليمين نقشة باللون النيلي بشكل فخم وراقي، وجاء القميص منسق مع تنورة كسرات مدرجة الطول من أزياء از فاكتوري Az Factory باللونين الأبيض والنيلي، ونسقت حزام خصر رفيع باللون النيلي بتصميم بسيط للغاية.

وقد نسقت الملكة رانيا إطلالتها مع مع حذاء باللون النيلي مخمل ذو كعب عالي بتصميم كلاسيكي من ديور Dior، كما اختارت ارتداء أقراط فضية عصرية راقية من مجوهرات رالف مصري Ralph Masri، أما تسريحة الشعر جعلته مموج ومفرودًا على كتفيها فكانت بسيطة للغاية ومميزة مع الأقراط.

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