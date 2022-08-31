الملكة رانيا تتألق بفستان بيج من CELINE

خطفت الملكة رانيا العبدالله الأنظار بأناقتها وبساطتها في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، وعلقت: شكراً لفريق المؤسسة على كل جهودكم وعملكم المميز.

إطلالة الملكة رانيا العبدلله

أطلت الملكة رانيا أثناء زيارتها لمجلس إدارة مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، بفستان باللون البيج من CELINE وهي علامة تجارية فرنسية.

وتميز الفستان بأكمام نصف كم إضافة إلى الحزام من القماش نفسه الذي حدد الخصر، ومع هذا اللوك العملي ارتدت الملكة رانيا حذاء بالكعب العالي جلد باللون الذهبي من علامة ديور DIOR D-Moi، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر ناعمة مفرود على كتفيها مع مكياج بسيط أبرز ملامج وجهها.

عيد ميلاد الملكة رانيا العبدلله

يصادف اليوم 31 أغسطس عيد ميلاد الملكة رانيا ملكة الأردن، والمُلقبة بأيقونة الأناقة والرقي، وهي واحدة من أجمل النساء الملكات حول العالم وعبر العصور، وأقوى 100 سيدة عالمياً.

الملكة رانيا العبدلله هي زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهي أيقونة من أيقونات الجمال والأناقة في العالم، وتختلف الملكة رانيا عن غيرها فهي جميلة شكلاً ومضموناً، بجمال روحها وعقلها وإسهاماتها العديدة فى المشروعات الهادفة لتنمية المرأة والطفل، جعلها تتربع في قلوب المواطنين بالاردن.

الملكة رانيا اسمها الحقيقي رانيا فيصل صدقي الياسين، من مواليد دولة الكويت، لأبوين فلسطينيين، نزحوا إلى دولة الأردن خلال حرب الخليج، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصلت على شهادة الدراسات العليا في إدارة الأعمال عام 1991.

أجمل إطلالات الملكة رانيا العبدلله بمناسبة عيدها الـ 52

بمناسبة عيد ميلادها... أجمل تسريحات الملكة رانيا التي ستلهمك أفكار متجددة