بمناسبة عيد ميلادها... أجمل تسريحات الملكة رانيا التي ستلهمك أفكار متجددة

تتألق الملكة رانيا العبدالله دائماً بإطلالات ساحرة تزينها تسريحات شعر متجددة وأنيقة، وفي هذا الألبوم وبمناسبة عيد ميلادها الـ 52 سنعرض لك أجمل تسريحات الملكة رانيا التي ستلهمك أفكار متجددة لطلة صيفية مختلفة وجذابة.

عيد ميلاد الملكة رانيا

يصادف يوم الأربعاء 31 أغسطس عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله الـ 52، وهي التي يحمل لها كثيرون محبة بسبب جهودها التي لا تنقطع في سبيل تحسين مستوى حياة الأردنيين خاصة من خلال المساهمة في ايجاد فرص جديدة لهم، وبالإضافة إلى جهودها الكبيرة في مجالات تطوير النظام التعليمي الحكومي وتمكين المجتمعات والنساء من خلال مبادرات القروض الصغيرة، وأيضاً حماية الأطفال والأسر وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا والريادة.

تسريحات الملكة رانيا

تسريحات شعر الملكة رانيا تزين إطلالتها في مواقع التواصل الاجتماعي وتجعلها تظهر في كامل أناقتها، وكانت تسريحات الشعر المفرود الخيار الأول لكثير من إطلالاتها في أثناء مشاركتها في الأحداث المحلية في الأردن والأحداث العالمية والفعاليات الهامة والمناسبات الرسمية، وبالإضافة إلى اختيارها لتسريحات تعتمد على الشعر المرفوع بأكمله أو الملموم من الأمام أو المفرود والويفي العريض.

أجمل إطلالات الملكة رانيا العبدلله بمناسبة اقتراب عيدها الـ 52

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