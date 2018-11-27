الملكة رانيا تتألق بمعطف على شكل عباءة من تصميم دار سعودية

الملكة رانيا خلال حفل تخريج ابنتها الصغرى الأميرة سلمى

حضر الملك عبد الله الثاني حفل تخريج ابنته الصغرى الأميرة سلمى الثاني من دورة عسكرية في أكاديميّة ساندهيرست بلندن، ورافقته في حضور هذا الحفل الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين، والأميرة إيمان.

وكعادتها، حرصت الملكة رانيا على ارتداء زي على شكل معطف مطرز بطريقة تقليدية من "ABADIA" ووثّقت تلك اللحظة عبر صفحتها على انستغرام، حيث نشرت صورة تجمعها مع ابنتها سلمى مع مشاهد من الحفل، وعلقت بقولها: “دائما تثبتين لنا أنك قادرة على تحقيق الكثير. ألف مبروك لابنتنا سلمى تخرجها من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست اليوم”.

كما تألّقت الملكة رانيا بمعطف على شكل عباءة من تصميم دار سعودية ترتكز تصاميمها على اليد العاملة المحلية وهي ABADIA التي يتواجد القيمون عليها في هذا الأسبوع في إمارة دبي لعرض إبداعاتهم. المعطف المزدان بتطريز بالذهبي والبوردو والأسود وهو مزادن بالفرو وينتمي الى مجموعة farwa. كما انتعلت حذاء كلاسيكياً أبيض من "جيمي تشو"، فيما ارتدت ابنتها الأميرة إيمان معطفاً أزرق باستيل من ماركة MIUMIU وحقيبة من ايف سان لوران.

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