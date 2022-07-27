الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة عملية بالجينز في أحدث ظهور

الملكة رانيا ملكة الأردن وهي زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتعرف بأناقتها الدائمة ودقتها في اختيار الإطلالات التي تخطف الأنظار بها في كل ظهور.

الملكة رانيا تخطف الأنظار في جرش

أطلت جلالة الملكة رانيا في أحدث ظهور بيت خيرات سوف في محافظة جرش الأردنية مجلس إدارة جمعية النور المبين التي تُدير العمل في البيت وعدد من السيدات المستفيدات، بمظهر عملي وإطلالة مريحة خاطفة للأنظار.

وظهرت الملكة رانيا برفقة سيدات محافظة جرش الأردنية، بإطلالة بسيطة ومحتشمة ومتجددة كعادتها دائماً في اختيار إطلالاتها، حيث ارتدت تنورة جينز طويلة مع قميص باللون الأبيض بأكمام عريضة ومرسوم عليها بالورود النيلية الناعمة، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر رفع ذيل حصان، ونسقت مع الإطلالة حذاء بالكعب العالي باللون الكحلي من نفس لون التنورة الجينز، وبدت الإطلالة متناسقة وملائمة للملكة رانيا التي خطفت الأنظار برقتها وجمال الألوان التي ارتدتها من خلال هذه الإطلالة.

الملكة رانيا في جرش الأردن

التقت يوم أمس الموافق 26 تموز/ يوليو جلالة الملكة رانيا العبدالله زيارة إلى بيت خيرات سوف في جرش، مجلس إدارة جمعية النور المبين التي تُدير العمل في البيت وعدد من السيدات المستفيدات.

والجدير بالذكر، أن بيت خيرات سوف التراثي بُني عام 1881 وأُعيد إصلاحه عام 2016 ليوفر موقعاً متميزاً وتجربة مميزة للزوار تجمع بين الطبيعة الخلابة والأكل التراثي الأردني.

وخلال لقاء الملكة رانيا مع أعضاء مجلس الإدارة، قدمت نائبة رئيسة الجمعية جليلة الصمادي عرضاً عن عمل الجمعية وأهدافها وانجازاتها وخططها المستقبلية، وقالت إن هناك تعاوناً مع شركات السياحة المحلية لزيارة مطعم بيت خيرات سوف وتجربة الطهي فيه والتعرف على تجارب أهل المجتمع المحلي الذين يعملون فيه.

وأشارت الملكة إلى أن بيت خيرات سوف يقدم مجموعة واسعة من المنتجات الطبيعية والمصنوعة يدوياً، مثل المربى والمخللات وزيت الزيتون والخل والدبس والأعشاب العلاجية مثل اكليل الجبل والزعتر وغيرها من النباتات المحلية.

ويوفر البيت للراغبين من رواده مساراً للمشي وركوب الدراجات، حيث يمكن للزوار التنزه في المسار المحلي وجمع الأعشاب واستخدامها في الطهي.

وقالت جلالتها بالتأكيد هناك دور رئيسي للقائمين على الجمعية من رئيسة وأعضاء هيئة إدارية والدليل على ذلك السمعة الطيبة التي حصل عليها بيت خيرات سوف، مؤكدة جلالتها على أهمية استدامة العمل في مثل هذا النوع من المشاريع لتعميم الفائدة والمحافظة على جودة المنتج.

وتجولت جلالتها في قاعات البيت، واطلعت على المنتجات الغذائية والتقت عدداً من السيدات المستفيدات وعبرت عن سعادتها بهذه الزيارة واللقاء.

وزارت رانيا العبدلله إلى منزل السيدة أم محمد واستمعت إلى شرح عن مشروعها لإنتاج الألبان والذي بدأته قبل 13 عاماً، من خلال دعم حصلت عليه من مركز تطوير الأعمال لتوسيع مشروعها المنزلي انذاك، وأصبح حالياً يحظى بسمعة واسعة لجودة منتجاته ونظافتها.

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