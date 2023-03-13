الملكة رانيا تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنتها بفستان من ديور

البوابة - خطفت والدة العروس الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الأنظار بجمالها وظهرت بفستان طويل ناعم من قماش البليسيه القماش القطني باللون النيود بتصميم ديور dior.

وتميّزفستان والدة العروس بلون النيود مع قصة الكسرات وأكمامه متوسطة الطول من من قماش البليسيه مع ياقة متوسطة الطول، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة منسدلة على كتفيها مع خصلات ويفي بلون الذهبي، وأكملت إطلالتها بأقراط فخمة وإسوارة مرصعة بالألماس وخاتم ميزّ إطلالتها،وأما مكياجها كان بسيط يليق بملامح وجهها

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