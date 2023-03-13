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الملكة رانيا تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنتها بفستان من ديور

نادين طاهر

نادين طاهر

تاريخ النشر: 13 آذار / مارس 2023 - 09:03
الملكة رانيا تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنتها بفستان من ديور
الملكة رانيا تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنتها بفستان من ديور

البوابة - خطفت والدة العروس الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الأنظار بجمالها وظهرت بفستان طويل ناعم من قماش  البليسيه القماش القطني باللون النيود بتصميم ديور  dior.

الملكة رانيا تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنتها بفستان من ديور

الملكة رانيا تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنتها بفستان من ديور

وتميّزفستان والدة العروس بلون النيود مع قصة الكسرات وأكمامه متوسطة الطول من  من قماش  البليسيه مع ياقة متوسطة الطول، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة منسدلة على كتفيها مع خصلات ويفي بلون الذهبي، وأكملت إطلالتها بأقراط فخمة وإسوارة مرصعة بالألماس وخاتم ميزّ إطلالتها،وأما مكياجها كان بسيط يليق بملامح وجهها 

في عيد الأم 2023... استوحي إطلالاتك من أم العروس "الملكة رانيا"
إطلالة الملكة رانيا في حفلة حناء ابنتها الأميرة إيمان

كلمات دالة:الملكة رانياديورفستانالاردنحفل زفاف

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