من منصات عروض الأزياء.. ماذا يمكن أن ترتدي الملكة رانيا لزفاف الأمير حسين والآنسة رجوة؟

هي ملكة القلوب والأناقة بامتياز وبكل فخر فإن الملكة رانيا هي رمز الأناقة والتميز والتفرد في العالم. في كل مناسبة تشارك فيها تخطف الأنظار برقيّها وطبعا أزيائها التي لا تمر أبدا مرور الكرام.

تحولت إطلالات الملكة رانيا على مر السنوات الماضية، مصدر وحي للنساء العربيات والعالميات على حد سواء، فالأزياء التي تختارها تتسم دائمًا بالأناقة والرقي فيمكننا وصف الملكة رانيا العبدالله بكل ثقة على أنها ملهمة الموضة للنساء حول العالم، كما تنجح بالجمع بين الأسلوب الكلاسيكي مع اللمسة العصرية في جميع الأوقات لإطلالات تخلد في الذاكرة.

ساعات تفصلنا عن حفل الزفاف الملكي الأردني المنتظر والذي تتجه إليه أنظار العالم بأسره اليوم الخميس نحو الأردن، اخترنا فساتين أنيقة من عروض دور أزياء عالمية غالبًا ما تلجأ إليها الملكة رانيا لاختيار إطلالاتها، فهل تختار احد هذه التصاميم للاحتفال بزفاف الأمير حسين والآنسة رجوة؟

أسلوب الملكة رانيا الأنيق

الأناقة هي دائما العنوان الأول لها، وتحرص جلالة الملكة رانيا العبدالله على الإطلالة بتصاميم محتشمة راقية وعصرية، فنراها بالفساتين الطويلة أو الميدي في المناسبات الرسمية.

كما تبرز اختياراتها الكلاسيكية بالبنطلونات الواسعة والفساتين العملية، مع الألوان اللافتة والقصات المحتشمة.

وقبل ساعات من حفل زفاف ولي العهد الأمير حسين والآنسة رجوة، ورغم أننا ننتظر بفارغ الصبر إطلالة العروس، لكن بالتأكيد نتشوّق أيضًا لاكتشاف إطلالة الملكة رانيا.

لذلك إليك أبرز الماركات العالمية التي تلجأ إليها عادة في المناسبات الكبيرة واخترنا منها تصاميم نتوقّع أن نرى الملكة رانيا فيه

هل من الممكن أن تختار ديور للمرة الثانية؟

من مجموعة الأزياء الراقية لخريف 2022. هذا الفستان الماكسي يتميّز بقماش الدانتيل الفاخر وبلون النيود الأنيق، إضافة إلى قصة الـA line مع الأكمام الطويلة والواسعة.

لوك ساحر بامكاننا أن نتخيّل كيف ستبدو فيه الملكة رانيا لو اختارته لحفل الزفاف وهو حصري من نفس المجموعة التي اختارت الفستان البليسيه الذي حضرت فيه زفاف الأميرة إيمان.

تحب الملكة رانيا التصاميم بكاب فهل ستعتمدها

تألقت الملكة الأردنية مؤخراً في حفل تتويج الملك تشارلز، بفستان ميدي أنيق للغاية من تصميم Tamara Ralph فهل سنراها مجددا بأحد تصاميمها؟ بهذا الفستان الأنيق للغاية الذي يتميّز بالشك الفضي الأنيق مع الأكمام بصيحة الكاب القصير من الأمام والطويل من الخلف، أناقة تصل إلى مستويات عالية، وتصميم يليق بالتأكيد بزفاف ملكي وجمال الملكة الأيقونة.

بعد ما ارتدت الآنسة رجوة الفستان الأصفر من روكساندا هل ترتدي الملكة رانيا من نفس العلامة؟

هذه الإطلالة تشبه الملكة رانيا من نواح عدة، أولا اللون الأزرق الذي تعشقه، القصات الواسعة والمحتشمة، واسم علامة روكساندا التي لجأت إليها في كثير من المناسبات.

لكن عندما تختار الملكة رانيا تصميمًا كهذا فهي ستضيف إليه حزامًا لتحديد الخصر وربما ستضيف بعض البريق إلى اللوك. الفستان من مجموعة روكساندا " Roksanda" لربيع وصيف 2023.





