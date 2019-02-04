للتخلص من انتفاخ البطن.. هذه الفاكهة ستساعدك!

ربما يُعاني الكثير من الأشخاص بين وقت وآخر من مشكلة وهي انتفاخ البطن التي عادةً ما ترافقها بعض الآلام والتشنجات المزعجة نتيجةً للإفراط في الشرب أو الأكل في الغالب.

لكن الأمور تكون أكثر صعوبةً على الأشخاص الذين يشعرون بهذا الانتفاخ بشكل يومي نتيجةً لمشكلات مرتبطة بهضم بعض الأطعمة كما الوجبات السريعة وبعض الخضروات التي من بينها البروكلي، الملفوف والفاصوليا، وذلك لأنها تحتوي على مكوّنات لا يستطيع الجسم البشري التعامل معها وهضمها بشكل جيد.

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ويُمكن التخلّص من انتفاخ المعدة بالأبتعاد من الأطعمة المثيرة للانتفاخ واستبدالها بأخرى تعزز عملية الهضم، وينصح خبراء تغذية بهذا الخصوص بضرورة الاستعانة بفاكهة الموز اللذيذة نظرًا لفعاليته في الحد من تلك المشكلة وتهدئة الشعور بالانتفاخ.

وأضاف الخبراءُ، بحسب ما جاء في صحيفة إكسبريس، أن فاكهة الموز مفيدٌة لعملية الهضم بشكل كبير لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، موضحين بذلك أن الألياف الموجودة بالموز تُعرف باسم البكتين وتساعد على تسيير عمل الأمعاء بشكل طبيعي.

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وإلى جانب الألياف، فقد نوّه الباحثون كذلك إلى أن الموز مصدرٌ غني جدا بالبوتاسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز وفيتامين B6، وكلها عناصر مفيدة لعملية الهضم.