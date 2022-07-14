النهوض من السرير بعد العملية القيصرية ونصائح مهمة

تعاني الكثير من السيدات عند النهوض من السرير بعد العملية القيصرية، فبعدما ترزق السيدة بمولودها عن طريق الولادة القيصرية، تحتاج إلى النهوض والسير لتحريك الأمعاء والحصول على أول وجبة بعد الجراحة، وتعد هذه الخطوة هامة جدًا بعد الإفاقة من جميع العمليات الجراحية، ولكن مع العملية القيصرية تعاني السيدة من آلام بالبطن بسبب انقباضات الرحم بعد الولادة، بالإضافة إلى ألم الخياطة، مما يصعب من القيام والحركة.

نصائح بعد العملية القيصرية

قبل إجراء العملية القيصرية عليك معرفة بعض حقائق عن الولادة القيصرية ، فذلك سيسهل عليك الكثير من الأمور، ولا تدعي من حولك يخيفونك من تبعات العملية، وتجنبي اتباع الشائعات حتى تقللي من فترة الألم وتسرعي التئام الجرح، لذلك إليكِ بعض النصائح الهامة:

الحركة ليست ممنوعة بعد الولادة القيصرية، وليس معنى ذلك أن تقومي بالتمارين العنيفة أو الحركات المفاجئة، ولكن المقصود هو الحركة البسيطة مثل المشي.

يحتاج الجرح إلى التنظيف والتطهير المستمر بعد العملية مباشرة وباستمرار حتى لا يتلوث موضع العملية أو يتكون صديد.

حاولي أن تمسكي بطنك أثناء السعال أو العطس لتجنب الألم الشديد.

لا تفركي الجرح لتجنب الالتهابات، وارجعي إلى طبييك فور شعورك بحكة أو احمرار في موضع الخياطة، وقد تحتاجين إلى كريم ملطف.

استخدمي المسكنات المسموح بها أثناء الرضاعة لتقليل ألم ما بعد الولادة بالطبع تحت إشراف الطبيب.

اشربي كمية مناسبة من الماء والسوائل، وتناولي غذاء صحي.

ارجعي إلى الطبيب بعد أسبوع من الولادة لفك الخياطة.

أهمية النهوض من السرير بعد العملية القيصرية والمشي

ذكرنا في الفقرة السابقة أن الحركة والمشي من أهم خطوات التعافي من الولادة القيصرية ، لذلك عليك الإصرار على النهوض من السرير بعد العملية القيصرية بساعات حتى وإن شعرتي بالتعب وعدم القدرة، ففي الوقت المناسب سيوصيك الطبيب بالقيام والمشي بعدما يتأكد من سلامتك وانتظام نبضك وقدرتك على الحركة، واعلمي أن عليكِ الانتظام في المشي حتى بعد خروجك من المستشفى، فهو يساعدك على الكثير من الأمور منها:

النهوض من السرير ووقوفك مستقيمة يساعدك على تنظيف الرحم من بقايا الدم بعد الولادة.

المشي يساعدك على تنشيط الدورة الدموية ومنع تكون الجلطات.

تساعد الحركة على سرعة التئام الجرح.

يمنع المشي انتفاخات الأمعاء ويساعد على حركتها بطريقة طبيعية، وبذلك يمنع الإصابة بالإمساك.

مع المداومة على المشي تتحسن وظائف الرئة، وبالتالي يسهل التخلص من الإفرازات المخاطية وينتظم التنفس.

يساعد المشي على شد عضلات البطن فيمنع ترهلها، ويساعد في فقدان الوزن.

تحمي الحركة من الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

لذلك ننصحك بمداومة النهوض من السرير بعد الولادة وعدم الاستسلام لشعورك بالإعياء والتعب، في البداية ستشعرين بصعوبة الأمر، ولكن مع الإصرار والمداومة بعد معرفة طريقة النهوض من السرير بعد العملية القيصرية، سيصبح الأمر سهلًا.

الطريقة الصحيحة للنهوض من السرير بعد العملية القيصرية

بعد الولادة القيصرية تجد المرأة صعوبة في الحركة للنهوض من السرير، ويتعثر قيامها بالطريقة العادية، لذا يمكن اتباع بعض الخطوات لتسهيل الوقوف بدون ألم، وتلك الخطوات هي:

استلقي على جانبك عندما تنوين النهوض من السرير.

ادفعي السرير بذراعك ببطء حتى يستقيم ظهرك.

نزلي قدميك من على السرير.

ثبتي كفيك على السرير وتأكدي من ارتكاز قدميك على الأرض بطريقة صحيحة.

ادفعي السرير بكفيك وحاولي القيام ببطء بحيث لا يتركز ثقل جسمك على منطقة البطن.

يفضل الاستناد إلى كرسي بجوار السرير عند القيام.

يمكنك طلب الدعم من أحد المتواجدين معك ليساعدك في النهوض.

حاولي النوم في وضع الجلوس أو في وضع قريب من الجلوس لتسهيل تغيير وضعك عند الوقوف.

أشياء تتجنبيها عند النهوض من السرير بعد العملية القيصرية

تكلمنا فيما سبق عن طريقة النهوض من السرير بعد العملية القيصرية، وكيفية القيام بطريقة سليمة حتي لا تشعري بالألم أو التعب، ولكن يجب أيضًا أن تتجنبي ما يلي:

القيام المفاجئ وتغيير الوضع سريعًا من الجلوس إلى الوقوف، فذلك يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتشوش الرؤية، وقد يصل إلى الإغماء، فالأم بعد الولادة ما تزال ضعيفة مثل فترة الحمل.

الوقوف لمدة طويلة بعد النهوض من السرير، ولكن يفضل المشي ثم الجلوس.

النوم على سرير مرتفع كثيرًا عن الأرض، مما قد يزيد احتمال التعثر أو الوقوع أثناء القيام.

عدم اتباع خطوات القيام السليمة والملل منها بعد فترة قصيرة، فالتعافي من الولادة القيصرية والتئام جرحها تمامًا يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع.

ارتداء ملابس ضاغطة على منطقة البطن، فذلك يتسبب في ألم شديد عند الوقوف.

القيام من السرير مع حمل الطفل، ويعتبر ذلك غير آمن على كلٍ من الأم والطفل.

أسئلة شائعة حول النهوض من السرير بعد العملية القيصرية

تبحث السيدات دائمًا عن النصائح المفيدة لها بعد الولادة مثل نصائح للتعافي من ندبة جرح القيصرية ونصائح للرضاعة الطبيعية وإدرار اللبن، وبعد ازدياد نسبة العمليات القيصرية ومعرفة آلامها، كثرت الأسئلة حول النهوض من السرير بعد العملية القيصرية، ومن تلك الأسئلة:

متى يجب النهوض من السرير بعد العملية القيصرية؟

يجب على الأم محاولة النهوض من السرير بعد مرور الطبيب بعد العملية بساعات والتأكد من حالتها الصحية، بعدها من الضروري أن تقوم الأم وتتحرك، وبالتأكيد ستحتاجين إلى القيام من السرير على الأقل للذهاب إلى دورة المياه.

هل النهوض بعد الولادة القيصرية مؤلم؟

بالتأكيد ستشعرين بالألم خاصة في المرة الأولى للنهوض بعد الولادة، ولكن سيقل ذلك الألم تدريجيًا مع المداومة على الحركة وأخذ المسكنات.

هل النهوض من السرير بعد القيصرية في المستشفى ضروري للتصريح بالخروج؟

نعم، فلأخذ تصريح الخروج من المستشفى يجب التأكد تمامًا من سلامة الأم وقدرتها على الحركة، كما أن تلك الخطوة ضرورية لتحريك الأمعاء بعد الجراحة.