نصائح لتعزيز تعافي ندبة جرح القيصرية

بجانب مرحلة الحمل، الولادة ليست بعملية بسيطة أيا كان نوعها، وعلى الرغم من أنه عادة ما تعتبر الولادة القيصرية أبسط من الطبيعية، ولكن الأمر يختلف عندما يتعلق بجرحها وما يخلفه من ندبة كثيراً ما تظل مستمرة.

ولأن جرح القيصرية يعد أحد أكثر التفاصيل المؤرقة للغاية، نوضح في التالي نصائح تعزز تعافي ندبة هذا الجرح:

تناول البروتين

يساعد البروتين في تعزيز التئام الجروح بشكل جيد وإمكانية تعافي الجسم، بما في ذلك ما يتعلق بجرح القيصرية واثاره لذا يوصى بتعزيز استهلاك مصادر البروتين الغنية، مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والفاصولياء والتوفو والبقوليات.

الإقلاع عن التدخين

من الهام الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن المدخنين لأن التدخين يعيق عملية التئام الجروح ويزيد خطر العدوى.

التمارين الخفيفة

تساعد التمارين الخفيفة مثل المشي، على التعافي من القيصرية وتعزيز عملية التئام الجرح.

تجنب المجهود

من القيادة وحمل أشياء ثقيلة إلى الجماع والأعمال المنزلية الشاقة مثل استخدام المكنسة الكهربائية، من الهام تجنب أمور تتطلب مجهوداً حتى تتعافين.

واق الشمس

يُنصح باستخدام واق شمس عال الـ SPF لحماية مكان الجرح وأثاره مع الحرص على إبقاء المنطقة مغطاة.

علاجات أخرى

هناك خيارات أخرى لعلاج جرح أو ندبة القيصرية عادة ما تشمل حقن الستيرويد أو الجراحة، ولكن ذلك يتم تحديده بناء على استشارة الطبيب.

احذري من علامات العدوى

هناك علامات قد تشير لإصابة الجرح بعدوى، عليكِ حينها استشارة الطبيب على الفور، وهذه العلامات تشمل: ارتفاع حرارة الجسم، الشعور بتوعك عموما مثل اضطراب في المعدة، احمرار الجرح أو انتفاخه أو ملاحظة أنه مؤلم أو به افرازات، ملاحظة رائحة كريهة من الجرح.

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