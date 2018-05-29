خدعة لإخفاء الهالات السوداء بدقائق

اختاري كونسيلر أفتح درجة واحدة من لون بشرتك الأصلي

نقع جميعًا ضحية للهالات السوداء نتيجة للعديد من الأسباب كالإجهاد، اضطرابات النوم، نقص التغذية وغيرها من العوامل. لذلك، فتبحث جميع النساء عن أفضل الوسائل لإخفاءها. نظرًا لنتائج المكياج الأكيدة لإخفاء كافة عيوب البشرة، فتستخدم بشكل كبير للتغلب على تلك المشكلة بشكل مؤقت.

استخدام كريم الأساس لا يصلح لإخفاء الهالات السوداء، بل على العكس قد يجعل الأمر أسوأ. فتبدو عيونك بمظهر مرهق مع مظهر شاحب لمنطقة محيط العين. فقد صمم كريم الأساس للحصول على أساس موّحد للبشرة قبل تطبيق المكياج.

قد تفضل بعض النساء استخدام الكونسيلر أو مصحح البشرة لهذا الغرض، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن استخدام الكونسيلر المعتاد لا يساعد على إخفاء الهالات السوداء بشكل نهائي. هناك بعض أنواع من الكونسيلر بدرجاته البرتقالية أو الحمراء التي صممت خصيصًا لإخفاء الهالات السوداء. ومع ذلك، لستِ في حاجة لشراء نوع محدد من الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء فقط. لكن اعتمدي تلك الخدعة السحرية لنتائج رائعة وعيون مشرقة.

جربي تلك الخدعة السحرية لإخفاء الهالات السوداء كالمحترفين.

من أهم الخدع التي يتبعها الكثير من خبراء التجميل المحترفين هي استخدام أحمر الشفاه باللون البرتقالي لاستعادة إشراقة العين وإخفاء الهالات السوداء.

خطوات إخفاء الهالات السوداء باستخدام المكياج:

1 - وزعي القليل من أحمر الشفاه البرتقالي أسفل العين ليساعد على معادلة اللون الأزرق الداكن أو الرمادي المحيط بالعين.

2 - اختاري كونسيلر أفتح درجة واحدة من لون بشرتك الأصلي للحصول على بشرة مشرقة وعيون براقة.

3 - باستخدام الكونسيلر، قومي برسم مثلث مقلوب أسفل العين، ثم ادمجيه جيدًا مع أحمر الشفاه البرتقالي في حركات خفيفة بواسطة أطراف الأصابع.

4 - في النهاية، استخدمي البودرة السائبة للتثبيت. قومي بتوزيع كمية بسيطة من البودرة باستخدام فرشاة مناسبة مع التخلص من أي بقايا زائدة.

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