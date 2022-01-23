الهندباء البلجيكي: فوائدها، أضرارها، قيمتها الغذائية

الهندباء البلجيكي نوع من أنواع الخضروات الورقية الداكنة ويوجد فيها فوائد غذائية عديدة، يشتهر استخدامها في المطبخ العربي وخاصة مع دبس الرمان أو الليمون ويوجد لها فوائد غذائية كثيرة.

الهندباء البلجيكي هو نبات من خصائصها أن يستهلك طازجة مذاقها حلو، تشترك معه فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين ك، كالسيوم، بوتاسيوم، وهي فيتامينات مضادة للأكسدة.

القيمة الغذائية الموجودة في الهندباء البلجيكي

فيتامين أ

فيتامين ج

فيتامين ب

فيتامين هـ

الحديد

المغنيسيوم

الكالسيوم،

البوتاسيوم

مادة الإينولين وهي نوع من الألياف التي تساعد في نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي وبالتالي تنظيم عمله.

فوائد الهندباء البلجيكي

تقليل احتباس السوائل الزائدة بشكل عام

تنظيم مستويات السكر في الدم

خفض ضغط الدم

تحسين صحة الكبد

تخفيف الوزن

تعزز صحة جهاز المناعة

تقليل خطر الإصابة بفشل القلب.

التقليل من اضطرابات المرارة.

التخفيف من التهاب الجلد.

التخفيف من اضطراب المعدة.

حماية خلايا الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

فوائد الهندباء البلجيكي لمرضى الكلى

تعتبر الهندباء البلجيكي ضارة لمرضى الكلى بسبب وجود المغنيسيوم والبوتاسيوم بشكل عالي ويمكن أخذ شاي الهندباء ولا يأخذ الخضروات لأنه الشاي يعمل على در البول.

فوائد نبات الهندباء البري للجنس والتخسيس والحامل

علاج مدر للبول

أوراق الهندباء تفيد في علاج سوء الهضم ونقص الشهية والتهاب المعدة والإمساك.

علاج فقر الدم خاصة مع إضافة عصير الحامض

تجديد نشاط الجسم العام ورشاقته.

فوائد أخرى للهندباء البلجيكي

التخفيف من الإمساك

تحسين العديد من مشاكل الجهاز الهضميّ

خفض مستوى ضغط الدم

تحسين التوازن الداخلي للكالسيوم والجلوكوز

تقليل عوامل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

كيفية تناول الهندباء البلجيكية

شاي الهندباء الخضراء: حيث يتم نقع أوراق وأزهار الهندباء بالماء المغلي، ثم تناول المشروب الناتج.

حيث يتم نقع أوراق وأزهار الهندباء بالماء المغلي، ثم تناول المشروب الناتج. الهندباء الخضراء الطازجة: حيث يتم غسل الأوراق جيدًا، ثم تقطيعها مع السلطة.

حيث يتم غسل الأوراق جيدًا، ثم تقطيعها مع السلطة. الهندباء الخضراء المطهية: يتم عادةً طهيها مع البصل وزيت الزيتون.

أضرار الهندباء البلجيكية

حساسية لبعض الأشخاص، والتي تظهر على شكل احمرار في البشرة، أو تقيؤ أو حكة.

اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة، والإسهال.

طريقة عمل الهندباء بالثوم

مقادير الهندباء بالثوم

1 باقة هندبة كبيرة

عصير ليمون حسب رغبتك لليمون

1 بصلة مفرومة ناعمة

زيت زيتون

ملح "حسب الرغبة"

للتزيين

4 بصلة مقطعة جوانح ومقلية

طريقة تحضير الهندباء بالثوم

أولاً نبدأ بتقطيع الهندبة وغسلها حتى تصبح نظيفة تماماً

ثم نملأ قدر عميق بالماء ونتركه يغلي

ثم نضع فيه الهندبة ونتركها فيه لخمس دقائق حتى يذهب منها المذاق المر

ثم نغسلها بالماء البارد ونضعها في مصفاة حتى تصفى من الماء تماماً

ثم نضع زيت زيتون حسب الذوق في قدر عميق ثم نضيف البصل المفروم ونحرك حتى يذبل ويكتسب لوناً ذهبياً

ثم نضيف الهندبة ونقلبها بالزيت ونغطي القدر ونتركها على نار متوسطة إلى هادئة لحوالي ربع ساعة مع التحريك من حين لآخر

عندما تنضج نضيف ملح حسب الذوق ونحرك جيداً ثم نطفئ النار ونضيف عصير الليمون ونحرك جيداً

وأخيراً نضع الهندبة بالزيت في طبق التقديم ونزين بالبصل المقلي وشرائح الليمون، وصحتين وعافية.

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