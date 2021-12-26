البشرة المشرقة والنضرة هي سر الإطلالة الجذابة، ويفضل على كل أنثى العناية ببشرتها، بشكل يتلائم مع رقة البشرة، والبشرة بحاجة إلى مجموعة من الممارسات اليومية لحمايتها مثل الترطيب الفيتامينات والكولاجين، تنظيف البشرة باستمرار.

أيّتها الأنثى من الأفضل لكِ الاهتمام ببشرتك من نعومة أظافرك، فكلّما كان الاهتمام مبكراً، كلما حافظت على بشرتك نضرة ومشرقة وبدون تجاعيد لمدة أطول.

إنّ الحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة لا تحتاج إلى أموال طائلة، باستخدام المستحضرات الصحيحة والحفاظ على بعض العادات اليومية البسيطة، يمكنك الحفاظ على شكل ونضارة بشرتك طوال العمر.

نصائح للحصول على بشرة نضرة قبل العام الجديد 2022

انتبهي إلى مياه الاستحمام، المستويات المرتفعة للكلور في الماء تدمر خلايا البشرة وتخلصها من الزيوت الطبيعية فيها وتسبب كذلك الالتهابات.

ولكي تتجنبي تأثير الكلور يمكنك تركيب فلتر فوق فوهة الدش لفلترة الماء قبل ملامسته للجلد، ثم استخدام الزيوت الطبيعية، مثل: زيت الزيتون في تدليك البشرة بالكامل بعد الانتهاء من الاستحمام مباشرةً.

استخدمي الكريمات الواقية من الشمس (صن بلوك)، مهما كان الفصل من السنة و الحالة الجوية السائدة لا تغفلي أبدا على وضع الواقي الشمسي فهو يعمل على حمايتك من أشعة الشمس الضارة التي تؤذي البشرة و تسرع شيخوختها. يمكن تعويض الواقي الشمسي عن طريق اقتناء منتجات العناية اليومية تحتوي على مرشحات شمسية.

تناول غذاء صحّي، ومُتوازِن، بحيث يحتوي على الفواكه الطازجة، والعصائر، والخضروات الورقيّة؛ لأنّ ذلك يلعب دوراً حيويّاً في الحصول على بشرة صافية.

شُرْب الكثير من الماء لأنّ الماء يَطْرُد السموم الضارّة من الجسم، ويُحافِظ على البشرة رَطبة، ونضرة. النوم بقَدرٍ كافٍ؛ إذ إنّ النوم يَمُدُّ الجسم بالطاقة؛ ولذلك فإنّه لا بُدّ من الحصول على 8 ساعات من النوم كلّ يوم.

ممارسة التمارين الرياضيّة، حيث إنّ ممارسة الرياضة تُحسِّن عمليّات الأَيْض، وتجعل الجسم صحّياً، وبالتالي تُصبِح البشرة صحّية، ونضرة، كما أنَّ الرياضة تُساعِدُ على التخلُّص من الضغط، والتوتُّر؛ مِمَّا يُؤثِّر في صفاء البشرة.

اعتني بمنطقة الرقبة، حيث وجدت دراسة أمريكية أن متوسط عدد المرات التي ننظر فيها للأسفل إلى الهاتف المحمول 150 مرة يوميًا، وكلما ننظر للأسفل كلما زاد احتمال تكوّن التجاعيد والخطوط في الرقبة، لذا ينصح أطباء الأمراض الجلدية عند النظر إلى الهاتف بوضعها على خط واحد مع العين لا إلى الأسفل.

اعتمدي على نظام غذائي متوازن، التمسك بنظام غذائي متوازن مع ممارسة التمارين الرياضية، يحافظ على نضارة البشرة وحمايتها من الترهلات والتجاعيد التي تصيبها بمرور الزمن.

انتبهي إلى ما تتناولينه من الأدوية، بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل وأدوية الخصوبة والمضادات الحيوية وغيرها، تجلب كثيرًا من الضرر إلى بشرتك، بالإضافة إلى أنّ بعض الأنواع مثل: مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين ومدرات البول تسبب جفاف الجلد.

إذا وجدتِ جلدك يتغير ويتأثر عند البدء في تناول دوائك الخاص، تحدثي مع طبيبك حول نوع الدواء وإمكانية تغييره.

اغسلي وجهك في الصباح بالماء البارد أو الفاتر وتجنّبي الماء الساخن، وإياكِ أن تستخدمي الغسول في الصباح، حتى لا تحرمي بشرتك من المواد التي أفرزتها ليلاً فهذه المواد مفيدة في تجديد بشرتك.

أطعمة لنضارة البشرة

توجد عدّة أطعمة مفيدة للبشرة، منها الأسماك الدّهنيّة، والتّفاح، والفليفة الحمراء، والشّمندر، والموز، والسّبانخ، واللّيمون، والأفوكادو، والبرتقال، وماء جوز الهند، والطّماطم، والجزر، والقرع، وبذور القرع، والثّوم، والفراولة، هذه الأطعمة تعيد للبشرة النّضارة من داخل الجسم إلى خارجه.

فيتامينات لنضارة البشرة

أوميجا 3: في زيت بذر الكتان وبذور الشيا والسلمون والأسماك وعين الجمل. بيحمي من بعض أمراض الجلد ومن أشعة الشمس الضارة

في زيت بذر الكتان وبذور الشيا والسلمون والأسماك وعين الجمل. بيحمي من بعض أمراض الجلد ومن أشعة الشمس الضارة الزنك: في المحار، اللحمة، الكابوريا، الفول، حبوب الفطار، حبوب اليقطين والحمص. بيساعد على تماسك الجلد وابتئام الجروح

في المحار، اللحمة، الكابوريا، الفول، حبوب الفطار، حبوب اليقطين والحمص. بيساعد على تماسك الجلد وابتئام الجروح فيتامين أ: في الكبدة، البطاطا، السبانخ، الجزر والكنتالوب. لنمو خلايا الجلد والحفاظ عليها، وبيحمي من سرطان الجلد

في الكبدة، البطاطا، السبانخ، الجزر والكنتالوب. لنمو خلايا الجلد والحفاظ عليها، وبيحمي من سرطان الجلد فيتامين ب2 (الريبوفلافين): في الكبدة، حبوب الفطار، منتجات الألبان، المشروم واللوز. بيحافظ على مستويات الكولاجين في الجلد

في الكبدة، حبوب الفطار، منتجات الألبان، المشروم واللوز. بيحافظ على مستويات الكولاجين في الجلد فيتامين ب6: في الحمص، الكبدة، الفراخ، السلمون، حبوب الفطار، البطاطس، والموز. ونقصه ممكن يؤدي لحدوث تشققات وحساسية حوالين البق

في الحمص، الكبدة، الفراخ، السلمون، حبوب الفطار، البطاطس، والموز. ونقصه ممكن يؤدي لحدوث تشققات وحساسية حوالين البق فيتامين سي: في الفواكه الحمضية، الفلفل الملون، الكيوي، البروكلي، والفراولة. وبيعتبر مضاد للاكسدة بيخلق عازل حماية على الجلد وبيساعد في تكوين الكولاجين فبيكون طبقة حماية من أشعة الشمس الضارة وبيحمي من بعض امراض الجلد

في الفواكه الحمضية، الفلفل الملون، الكيوي، البروكلي، والفراولة. وبيعتبر مضاد للاكسدة بيخلق عازل حماية على الجلد وبيساعد في تكوين الكولاجين فبيكون طبقة حماية من أشعة الشمس الضارة وبيحمي من بعض امراض الجلد فيتامين د: في زيت كبد السمك، السي فوود، المشروم، منتجات الألبان المحصنة، وحبوب الفطار. وبيلعب دور مهم في التئام الجروح والحماية من أشعة الشم الضارة وبيقلل من الالتهابات

في زيت كبد السمك، السي فوود، المشروم، منتجات الألبان المحصنة، وحبوب الفطار. وبيلعب دور مهم في التئام الجروح والحماية من أشعة الشم الضارة وبيقلل من الالتهابات فيتامين إي: في زيت بذرة القمح، حبوب عباد الشمس، اللوز، زيت عباد الشمس، وزبدة الفول السوداني، وبيحمي من ضرر أشعة الشمس كمضاد للاكسدة

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