دراسة: الورقيات الخضراء قد تمنع مرض الكبد الدهني

تناول الخضار الورقية الخضراء يوميًا قد يقلل من مخاطر تطوير مرض الكبد

اكد علماء ان تناول الخضار الورقية الخضراء يوميًا قد يقلل من مخاطر تطوير مرض الكبد الدهني .

يعتبر الكبد الدهني احد الامراض الشائعة وأكثر الأسباب التي تؤدي للإصابة به هي زيادة الوزن والافراط في شرب الكحول.

تحتوي الخضروات الورقية الخضراء على نترات غير عضوية يمكن أن تساعد في منع تراكم الدهون في الكبد.

وقال Mattias Carlstrom، أستاذ مشارك من معهد كارولينسكا في السويد. عندما استكملنا غذاء الفئران الغني بالدهون والسكريات بالنترات الغذائية، لاحظنا نسبة أقل بكثير من الدهون في الكبد"، وقال كارلستورم، "لم يركز أحد على النترات، التي نعتقد أنها المفتاح."

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة National Academy of Sciences أيضا أن تناول كميات أكبر من الفاكهة و الخضار له تأثير مفيد على وظيفة القلب والأوعية الدموية وعلى مرض السكري.

ساهمت الخضروات المورقة والفاكهة في خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين الأنسولين واستقرار الجلوكوز لدى الفئران المصابة بداء السكري من النوع الثاني.

لا يوجد حاليا أي علاج معتمد لمرض الكبد الدهني ، والذي يمكن أن يهدد الحياة ويؤدي الى تليف الكبد أو سرطان الكبد.

وقالت الدراسة إن النتائج قد تؤدي إلى تطوير طرق دوائية وتغذوية جديدة.