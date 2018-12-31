كيف أتعامل مع مرض الزكام في الشتاء؟

استخدام المناديل الورقية أثناء العطاس للحد من انتشار المرض إلى الآخرين

هو عبارة عن التهاب فيروسي حاد يصيب الجهاز التنفسي العلوي يتميز بسيلان الأنف مع انسداد واحتقان فيه ويصيب الأطفال أكثر من الكبار فيصاب به الطفل قبل دخوله المدرسه بمعدل 12 مره في السنة أما سن المدرسة فيصابون 7 مرات وهو مرض شديد العدوى.

للوقاية من الزكام اتبع النصائح التالية:

1- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، وتعليم الأطفال أهمية فعل ذلك.

2- المحافظة على نظافة البيت ونظافة الأغراض الشخصية بما في ذلك السرير.

3- استخدام المناديل الورقية أثناء العطاس، للحد من انتشار المرض إلى الآخرين.

4- عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الآخرين، مثل كأس الشرب أو أواني الأكل.

5- تجنب الجلوس مع الأشخاص المصابين بالزكام لفترات طويلة.

6- المراجعة المستمر والدورية للمركز الصحي، حيث أن هذا الامر مهم لصحة الإنسان وخاصةً الأطفال.

7- ممارسة الرياضات الهوائية كالجري، وذلك لتعزيز نشاط القلب ولزيادة عدد الخلايا المضادة للزكام.

8- عدم لمس الوجه وخاصةً في منطقة الفم، الأنف، وحول العين، وذلك لتجنب الإصابة بالمرض.

9- أخذ قسطٍ كافٍ من الراحة، والنوم بشكل جيد ومريح.

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