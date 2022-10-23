اليوم العالمي للروماتيزم

يحتفل العالم باليوم العالمي للروماتيزم في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، والهدف منه أهمية اتباع نمط الحياة الصحي، بطريقة الوقاية من التهاب المفاصل وتقليل مخاطره، وتشجيع مرضى التهاب المفاصل بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من مضاعفاته السلبية؛ التي يكون تأثيرها في المفاصل أو الأنسجة حول المفصل أو الأنسجة الضامة الأخرى.

الروماتيزم هو التهاب يصيب مفاصل الجسم، ويصنف بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية أيضًا، وأكثر ما يصيب مرض الروماتيزم، مفاصل اليدين والأصابع، الركب، القدمين.

أعراض الروماتيزم

التعب

ألم في المفاصل من أهم الأعراض التي تميز الإصابة بالروماتيزم هي ألم المفاصل

تورم المفاصل

احمرار في المفاصل

ارتفاع درجة الحرارة والسخونة

صلابة المفاصل

تيبّس المفاصل والذي يتفاقم عادةً في الصباح وبعد فترة من عدم النشاط

الحُمَّى

فقدان الشهية

فقدان قدرة المفاصل على الحركة المطلوبة.

عدم القدرة على المشي باستقامة في حال إصابة مفاصل القدمين.

تشويه في شكل المفاصل المصابة.

الإصابة بفقر الدم.

ارتفاع خطر الإصابة بالإكتئاب.

أعراض تظهر في مناطق أخرى غير المفاصل

الغدد اللعابية

النسيج العصبي

نخاع العظم

الأوعية الدموية

الجلد

العينان

الرئتان

القلب

الكلى

عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيزم

التدخين

النظام الغذائي السيء

العمر

التاريخ المرضي للعائلة

الوزن الزائد

النوع، تعتبر النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

مضاعفات التهاب المفاصل الروماتيزم

مشاكل في القلب.

أمراض في الرئة.

اللمفومة وهي مجموعة من سرطانات الدم التي تتطور في الجهاز اللمفي.

هشاشة العظام.

العقد الروماتويدية.

جفاف العينين والفم

متلازمة النفق الرسغي.

حالات العدوى. يمكن لالتهاب المفاصل الروماتويدي نفسه والعديد من الأدوية المستخدمة لمكافحته إضعاف الجهاز المناعي؛ ما يؤدي إلى زيادة حالات العدوى.

يجب أخذ التطعيمات وذلك للوقاية من أمراض مثل التهاب الرئة، الهربس النطاقي، الأنفلونزا وايضاً مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

التركيب الجسماني غير الطبيعي.

اليوم العالمي للصحة النفسية

اليوم العالمي للقلب

اليوم العالمي لهشاشة العظام