هل من الصعب أن تشعر بمتعة الحياة؟ من الجميل أن تنافس الآخرين في الألعاب الرياضية؟ من السهل أن تضحك؟ ما أجمل أن ترتخي قليلاً، ألا تستحق قسطًا من الراحة بعد عناء يوم من العمل، إن هذه الأمثلة من السلوك تجنبك العديد من المشكلات الصحية ومن ضمنها أمراض القلب، إن اعتلال القلب سببه الإنسان نفسه، وهذا المرض يحدث بسبب التراكمات الناتجة عن سلوك ضار يمارسه الإنسان على مدى سنوات طويلة من حياته.

وهناك أشياء أخرى تحمي من أمراض القلب من السهل أن يمارسها مثل الإقلاع عن التدخين والابتعاد عنه نهائياً، الغذاء الصحي المتوازن، ممارسة الرياضة المناسبة مثل المشي أو السباحة أو غيره من الرياضات الأخرى.

يصادف اليوم العالمي للقلب World Heart Day في 29 سبتمبر، وذلك بهدف زيادة الوعي والحماية بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية وكيفية السيطرة عليها، ووضع فكرة الاحتفال سنويًا في يوم القلب العالمي رئيس الاتحاد العالمي للقلب "أنطوني بايس دي لونا" من 1997 إلى 1999، وفي 24 سبتمبر 2000 أقيم الاحتفال الأول بالحدث السنوي يوم القلب العالمي.

عادات يومية تزيد من احتمال إصابتك بمرض القلب

قلة الحركة

قلة الحركة تؤدي إلى مشاكل كبيرة في القلب، وتعتبر ممارسة التمارين الرياضية مدة 20 دقيقة على الأقل بشكل يومي أو 3 مرات أسبوعياً، يحمي القلب ويساعد على خفض ضغط الدم ويؤثر على معدلات الكولسترول، والحفاظ على الوزن المثالي، هذه العوامل تساعد على تحسّن بالتأكيد صحة القلب والشرايين.

التدخين

يعتبر التدخين أحد أبرز العوامل المؤدية لأمراض القلب والشرايين، ويسهّل تراكم اللُويحات مما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين، ومن أذرار التدخين أيضاً خفض مستويات الأوكسجين في الدم مما يجعل القلب يبذل جهد أقل، ويرفع معدل نبضات القلب، ومستوى ضغط الدم، وحدوث سماكة أو تصلّب في الأوعية الدموية وضعف في قدرتها على الانبساط والانقباض، ويرفع مستوى الكولسترول في الدم، ويزيد من احتمالية حدوث النوبات القلبية والجلطات المفاجئة.

النظام الغذائي

من الأفضل اتباع نظام غذائي صحي مناسب لصحة القلب ويساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، والأطعمة التي يجب أن تحتوي على نظامك الغذائي لحماية صحة القلب هو تناول الكثير من الخضار خاصة الحمراء، وتناول الفواكة لكن دون مبالغة ومن الأفضل تناول الفواكة في فترة الصباح لانه إذا تم تناولها في الليل تتحول إلى دهون ضارة، وتناول الحبوب الكاملة، والأغذية التي تحتوي على البروتين، وأيضاً استخدام الأعشاب والتوابل الصحية، والابتعاد قدر المستطاع عن الأملاح، وتناول الأسماك مرتين أسبوعياً وأيضاً تناول المكسرات الصحية مثل الجوز واللوز.

التوتر والقلق

التوتر والقلق والخوف وكثرة التفكير قد يسبب تسارع في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، ضيق في التنفس وآلم في القلب على شكل نغزات في منطقة الصدر، وتعتبر الأمراض النفسية لها تأثير سلبي وكبير على صحة القلب والشرايين، والاكتئاب والقلق والإجهاد أيضاً يلعبون دورًا أساسيًا في الإصابة بالعديد من الأمراض القلبية مثل ارتفاع ضغط الدم،الإجهاد، وتلف الشرايين، وعدم انتظام ضربات القلب، وضعف جهاز المناعة.

وعندما يشعر الجسم بالتوتر والقلق فيصبح هناك تحفيز في إنتاج الأدرينالين مما يسبب انقباضات عضلية وتسارع في دقات القلب وآلام في الصدر، وكما يجب عدم إهمال دور فرط إفراز الأحماض في المعدة في التسبب بألم في القلب.

ارتفاع ضغط الدم

من العوامل التي تزيد من خطر أمراض القلب الناتجة من ارتفاع ضغط الدم هي الوزن الزائد والتدخين المبالغ به، الوراثة، وعدم تناول التمارين الرياضية وقلة الحركة، الإفراط في تناول الأطعمة الجاهزة والغنية بالدهون.

ومن أكثر أعراض أمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم هي آلام في الصدر، وضيق في الصدر والتنفس، آلام في الرقبة والظهر، السعال المستمر، فقدان الشهية، تورم في الكاحل.

لذا تجنّبي رفع ضغط دمك من خلال تجنّب التدخين وتناول، والتوتر والضغط، اتباع نظام غذائي صحي، تجنب الوزن الزائد، والفحوصات الدورة لحماية قلبك.

الكولسترول الضار

يرتفع معدل الكوليسترول الضار LDL في الدم، فمن المحتمل أن تتراكم الترسبات على طول جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تصلب في الأوعية الدموية وتضيقها، ما ينتج عنه الإصابة بمرض الشريان التاجي أو تصلب في الشرايين.

ويعتبر ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن أن تسبب الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية، لذلك ننصحك بتقليل استهلاكك الاطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة وممارسة الرياضة بشكل منتظم والإقلاع عن التدخين، وشرب الشاي الأخضر، وشرب الماء بكميات كبيرة.

أعراض الإصابة بأمراض القلب

عدم انتظام في نبضات القلب

ألم أو ضيق في منطقة الصدر

الدوخة ودوران

الإغماء

رفرفة في الصدر

تسارع في نبضات القلب

ضيق في النفس

تباطؤ في ضربات القلب

آلام في الفك أو الحلق أو ألم في الجزء العلوي من الظهر أو البطن

طرق الوقاية من أمراض القلب

الحفاظ على مستوى ضغط الدم والكولسترول الجيد والسكري.

التخفيف قدر المستطاع من التدخين.

الحركة وممارسة الرياضات الخفيفة مثل المشي.

اتباع نظام غذائي صحي مثل الخضار والفواكة والحبوب الكاملة.

الحفاظ على الوزن المثالي.

الابتعاد عن التوتر والقلق.

الابتعاد عن الإفراط في الكافيين.

الالتزام بشرب الماء بكميات جيدة.

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