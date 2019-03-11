لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان 6 مرات عن الرجال؟

التدخين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان خاصةً النساء

توصل بحث حديث أجراه معهد أبحاث السرطان في بريطانيا، إلى أن حالات السرطان بين النساء ترتفع 6 مرات أسرع من الرجال.

ووفقاً لما ذكرته موقع "سكاي نيوز عربية" الإخبارية أن أنماط الحياة غير الصحية هي المسؤولة عن ارتفاع حالات السرطان بين الجنسين، الا أن النساء يتحملن عبء هذا الإرتفاع أكثر من الرجال.

وأرجعت السبب إلى "السمنة" والتي تعتبر ثاني سبب بعد التدخين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان خاصةً النساء، مثل سرطان الرحم وسرطان المبيض، والفم عند بعض الفتيات.

وقال البروفيسور "بيتر جونسون" رئيس أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة: "زيادة الوزن يرتبط بـ 13 نوع سرطان مختلف من سرطان المبايض، والرحم وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، والذي يحدث في كثير من الأحيان إلى النساء البدينات".

كما حث "بيتر جونسون" النساء على تغيير نمط الحياة لتقليل فرصة الإصابة بالسرطان، وبممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

كما أضاف موقع "telegraph" أن هذه النسبة ستستمر في الصعود بنحو 0.5% عند الرجال بما يعادل 4.8 مليون، و3% عند النساء بما يعادل 4.5 ملايين في عام 2035.

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