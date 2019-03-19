كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للسعادة 2019

اليوم العالمي للسعادة 2019

يوم السعادة العالمي يحتفل المجتمع الدولي في 20 مارس كيوم عالمي للسعادة بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين هذا اليوم من كل عام يوما دوليا للسعادة اعترافا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

حيث تقرر في 28 يونيو 2012 على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث" قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية.

تقرير الامم المتحدة، الذي تضمن 156 دولة حول العالم، كشف أن الدنمارك تضمنت أكثر الشعوب سعادة حول العالم، تتبعها النروج، وفي المرتبة الثالثة تأتي سويسرا، تليها هولندا والسويد، وفي المرتبة السادسة حلت كندا، ثم فنلندا، والنمسا في المرتبة الثامنة، تليها أيسلندا، وفي المرتبة العاشرة أستراليا. وهذه الدول معظمها تعيش استقراراً سياسياً واجتماعياً، كما أن الدخل الفردي في الدول الأكثر سعادة مرتفع جداً، والتعليم والصحة شبه مجانية. أما اسرائيل فقد احتلت المرتبة 11 كأكثر الشعوب سعادة في العالم، وسبقت إسرائيل جميع الدول العربية كما سبقت الولايات المتحدة الأميركية.

وفي المركز 12 تأتي كوستاريكا، تليها نيوزلندا، فيما حلت الإمارات فى المركز 14 عالمياً والأولى كدولة عربية، ثم بنما في الـ 15، تليها المكسيك، في حين تراجعت مرتبة الولايات المتحدة على القائمة السنوية لأسعد الدول في العالم لتحل في المركز 17 بعد أن كانت تحتل المرتبة 10 في العام الماضي، مما يبرهن على تدهور واضح في وضع البلاد بسبب سياستها وخوضها للحروب بشكل مستمر.

وتأتي ايرلندا في المركز 18، تليها لوكسمبورغ، ثم فنزويلا وبلجيكا، وبريطانيا في المركز 22، وسلطنة عمان في المركز الـ 23 عالمياً وثاني الدول العربية في السعادة، والبرازيل في المركز 24، كما غابت فرنسا عن لائحة العشرين دولة الأكثر سعادة حيث اكتفت بالمرتبة 25، وألمانيا في المركز 26، وقطر في المركز 27 وهي ثالث دولة عربية في السعادة، ثم تشيلي في المركز 28، تليها الأرجنتين وسنغفورة، والكويت 32، والسعودية 33 ، وإسبانيا في المركز 38.

بينما جاءت إيطاليا في المركز 45، الجزائر 73، الأردن 74، تركيا 77 ، ليبيا 78، البحرين 79، لبنان 97، المغرب 99، تونس 104، العراق 105، فلسطين 113، إيران 115، السودان 124، مصر 130، اليمن 142، 143 أفغانستان ، وتأتي سوريا في المركز 148.

وبذلك يتبين ان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط كانت أكثر منطقة شهدت تراجعا مذهلا على لائحة الدوا الاكثر سعادة، حيث أنها حلت في المركز الأخير، مقارنة ببقية المناطق. فيما كانت أكثر الدول التي شهدت تراجعا كبيرا هي كل من سوريا وتونس وخصوصاً مصر التي تراجعت بأكثر من نقطة كاملة مما دفع بها إلى المراكز الأخيرة.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة عن الشعوب الأكثر سعادة في العالم لعام 2013 أنه يمكن قياس السعادة بمدى شعور الفرد بالسعادة والرضا والتفاؤل في حياته.

وأشار التقرير إلي أن العوامل المجتمعية هي الأكثر أهمية بالنسبة للسعادة مثل قوة الدعم المجتمعي، ومستوي الفساد، والحرية التي يتمتع بها الفرد. أما المحاور الرئيسية فتتضمن محور التعليم والصحة والتنوع البيئي والثقافي والمستوي المعيشي، موضحا أن الثروة المالية ليست هي التي تجعل الناس سعداء كما يعتقد البعض، بل الحرية السياسية وغياب الفساد والشبكات الاجتماعية القوية وهي عوامل أكثر فاعلية من العامل المادي.

فيما يلي ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنازلياً:

11 إسرائيل

14 الإمارات العربية المتحدة

23 عمان

27 قطر

32 الكويت

33 السعودية

73 الجزائر

74 الأردن

78 ليبيا

79 البحرين

97 لبنان

99 المغرب

104 تونس

105 العراق

112 موريتانيا

113 فلسطين

124 السودان

130 مصر

142 اليمن

148 سوريا