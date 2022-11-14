اليوم العالمي للسكري

يحتفل العالم باليوم العالمي للسكري World Diabetes Day في 14 نوفمبر، وتم تحديد هذا اليوم تحديدًا بسبب عيد ميلاد الطبيب فردريك بانتنغ، والذي توصل إلى الفكرة التي أدت إلى اكتشاف الأنسولين عام 1921، وبمناسبة هذا اليوم سنتعرف في هذا المقال عن مرض السكري، وأفضل أنواعه:

هناك ثلاث أنواع رئيسية لمرض السكري:

السكري من النوع الأول

السكري من النوع الثاني

سكري الحمل

ما هو مرض السكري؟

مرض السكري هو مرض مزمن ويحدث فيه ارتفاع شديد لمستوى السكر بالدم، ويختلف سبب الارتفاع باختلاف نوع المرض عند الشخص.

السكري من النوع الثاني

السكري من النوع الثاني وهو من أكثر الأمراض شيوعًا في عصرنا الحالي، بحيث يعيش 193 مليون شخص حول العالم مع مرض السكري من دون تشخيص.

أما عوامل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري هو:

العامل الوراثي

السمنة

الطعام غير الصحي

عدم ممارسة التمارين الرياضية

سكري الحمل

التدخين سواء أرجيلة أو سجائر

يؤثر النوع الثاني من السكري على الجسم من الناحية الوظيفية يجعله لا يفرز الأنسولين الكافي أو يوقف الخلايا عن الاستجابة من الأنسولين، ومن الممكن أن يبقى مريض السكري غير مشخص ولا يعرف بهذ المرض إلى عمر 12 سنة، وتبدأ مضاعفات مرض السكري بالظهور.

ويعتبر عدم تشخيص بمرض السكري سوف يؤدي إلى تداعيات كثير ومنها:

فقدان الأطراف

فقدان البصر

الفشل الكلوي

عجز القلب

أعراض مرض السكري

العطش المستمر

التبول المتكرر، إن المتوسط الطبيعي للشخص السليم من 6-8 مرات يومياً.

جفاف في الفم

الجوع المستمر

فقدان الوزن بدون مبرر

التعب المزمن

تشوش في الرؤية

وخز في الأطراف وتنميل اليدين بسبب ضعف الدورة الدموية مع ارتفاع مستويات السكر في الدم

تأخر في التئام الجروح

مضاعفات مرض السكري

تلف في العينين

تلف القدم

أمراض في الجلد والفم

ضعف في السمع

الزهايمر

مرض القلب والأوعية الدموية

تلف في الأعصاب

تلف في الكلى

الاكتئاب

طرق الوقاية من مرض السكري

تناول الدهون الصحية

تجنب الحميات الغذائية

ممارسة رياضة المش أو السباحة بانتظام

التخلَّص من الوزن الزائد

ممارسة الأنشطة البدنية

الالتزام بتناول أطعمة نباتية صحية

التركيز على تناول الفواكة والخضروات والحبوب الكاملة.

أطعمة تناسب مرضى السكري

الأسماك

البقوليات

البرتقال

بيض مسلوق

الجوز

القرع

شاي الزنجبيل

القرفة

فاكهة تخفض نسبة السكر في الدم

الخوخ

المشمش

التفاح

التوت

الفراولة

الكرز

العنب

الكيوي

الأفوكادو

الإجاص

الفاكهة الحمضية

أعشاب لتنزيل السكر في الدم

الحنظل

القرفة

عشبة الجيمنيما

الزنجبيل

الصبار

شوك الحليب

الحلبة

الكركم

الميرمية

طرق طبيعية لخفض معدل السكر في الدم

يجب تجنب تناول الكربوهيدرات.

ممارسة التمارين الرياضة بشكلٍ منتظم وأهمها رياضة المشي والسباحبة والرقص أيضاً.

تناول الأغذية التي تحتوي على الألياف الغذائية.

شرب الماء بكثرة وعلى مدار اليوم.

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