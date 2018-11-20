بمناسبة اليوم العالمي للطفل: 7 نصائح للحفاظ على صحتهم!

اليوم العالمي للطفل

اليوم العالمي للطفل هو اليوم الذي يحتفل فيه بالأطفال، في تواريخ تقويمية مختلفة ، في مختلف دول العالم، حسب تراثها وإرثها الحضاري، ويتيح اليوم العالمي للطفل لكل واحد منا نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالما أفضل للأطفال.

وهناك العديد من النصائح المختلفة التي يمكن اتّباعها للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، وفي ما يأتي بيان لبعض هذه النصائح:

1- التخطيط لحمل صحيّ: إنّ القرارات التي يتمّ اتخاذها منذ التخطيط للحمل والولادة لها تأثير لاحق على درجة صحة الأطفال، لذلك يجب الحرص على تجنّب ممارسة بعض العادات التي قد تؤثر في صحة الطفل أثناء الحمل، مثل تناول الكحول أو التدخين، كما يجب الحرص على تناول المكملات الغذائيّة التي تحتوي على حمض الفوليك للوقاية من حدوث بعض التشوهات لدى الجنين.

2- الرضاعة الطبيعيّة: يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائيّة الطبيعية التي يحتاجها الطفل، لذلك يجب الحرص على محاولة تغذية الطفل عبر الرضاعة الطبيعيّة قدر المستطاع، كما تساعد الرضاعة الطبيعيّة على تعزيز وتقوية العلاقة بين الأم وطفلها. توفير الغذاء الطبيعيّ: مع تقدم الطفل بالعُمُر وبدء تناوله للأطعمة الصلبة يجب الحرص على توفير الغذاء الصحي والمتكامل، وتجنّب الأطعمة المصنّعة المليئة بالسكريّات، والسعرات الحراريّة، والدهون غير الصحيّة، وتجدر الإشارة إلى أنّ حصول الأطفال على غذاء صحيّ متكامل يساعد على رفع مستويات الطاقة، وبناء عظام قوية، وبنية جسديّة قويّة، كما يساعد على محاربة الأمراض والمشاكل الصحيّة المختلفة، كما يجب الحرص على احتواء الوجبات الغذائيّة على جميع الفيتامينات الضروريّة لصحة الطفل، وفي حال عدم حصول الطفل على الكميّات المناسبة من هذه الفيتامينات من الطعام يمكن اللجوء لاستخدام بعض المكملات الغذائيّة وذلك بعد استشارة الطبيب.

3- تحفيز نشاط الأطفال: يجب الحرص على تحفيز الأطفال على ممارسة الأنشطة البدنيّة والرياضيّة المختلفة بما لا يقلّ عن ساعة كاملة في اليوم الواحد، لما لها من تأثير كبير على صحة الأطفال وزيادة قوة العضلات والعظام لديهم، وبحسب مراكز مكافحة الأمراض واتقائها فإنّ نسبة الأطفال الذين يعانون من السُمنة قد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ خلال الثلاثين سنة الماضية، لذلك فإنّ ممارسة التمارين الرياضيّة ضرورية لصحة الطفل، وتجدر الإشارة إلى أنّ ممارسة التمارين الرياضيّة والأنشطة البدنيّة المشتركة مع أفراد العائلة الآخرين له أثر جيد في تحفيز الطفل على النشاط والمشاركة، وأثر جيد على صحة الأهل أيضاً.

4- تجنّب التدخين: يجب الحرص على تجنّب التدخين بقرب الأطفال، وذلك لما للتدخين السلبيّ من أثر ضار في صحة الأطفال وجميع أفراد العائلة الآخرين، وتجدر الإشارة إلى أنّ تدخين الأم أثناء الحمل قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحيّة، وزيادة خطر الولادة المبكّرة، كما يزيد التدخين من خطر إصابة الطفل بعدد من الأمراض المختلفة، مثل الربو، والتهاب الشعب الهوائيّة، والتهاب الرئة، وحدوث ما يُعرَف بمتلازمة موت الرضيع الفجائي واختصاراً SIDS، لذلك فإنّ أفضل طريقة لحماية الأطفال من خطر التدخين هي محاولة التخلّص من مشكلة التدخين بشكلٍ نهائيّ.

5- المتابعة الصحيّة الدوريّة: حيثُ إنّ إجراء الفحوصات الدوريّة مثل فحص العين، والأسنان يساعد على تجنّب الإصابة ببعض المشاكل الصحيّة أو تطورها لدى الأطفال، ومن الجدير بالذكر أنّ تسوس أسنان الأطفال قد يسبب بعض المشاكل في النطق، والتعلّم لديهم.

6- تعليم الأطفال العادات الصحيّة: مثل غسل اليدين، وتنظيف الأسنان، وربط حزام الأمان، وارتداء الخوذة الواقية أثناء ممارسة بعض التمارين الرياضيّة الخطيرة، وتجنّب مشاهدة التلفاز لساعات طويلة.

7- الحفاظ على وجبة الإفطار: إنّ لوجبة الإفطار العديد من الفوائد على صحة الطفل، مثل رفع مستويات الطاقة، وتنشيط الدماغ، وتجنّب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، حيثُ إنّ عدم تناول الأطفال لوجبة الإفطار يزيد من فرصة إصابتهم بالسُمنة، كما تساعد كميّة الألياف الكبيرة الموجودة في وجبة الإفطار على الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكريّ، وأمراض القلب.

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