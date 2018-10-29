عناصر غذائية يجب توفرها في وجبة الفطور!

يجب أن يتوفر في وجبة الفطور القمح الكامل، كالخبز، والكورن فليكس، والتوست، والشوفان

الكثير من الأشخاص يتجاهلون وجبة الفطور، فيستيقظون في وقتٍ متأخر، لمباشرة أعمالهم وأنشطتهم، ويلجأ العديد منهم إلى تناول المشروبات، كالقهوة، ثم تناول الوجبات السريعة، ممّا يؤثر على صحتهم، ويزيد من فرصة إصابتهم بالعديد من المشاكل الصحية، وفي هذا المقال سنعرفكم على العناصر المهمة التي يجب أن تتوافر في وجبة الإفطار:

- القمح الكامل، كالخبز، الكورن فليكس، توست، شوفان، والخبز الفرنسي بالقمح الكامل.

- البروتينات ومشتقات الحليب قليلة الدسم، كالجبن الأبيض والحبش واللبنة والبيض والحليب المقشود والزبادي.

- الدهون مثل زيت الزيتون، والمكسرات.

- الخضروات، تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والفيتامينات، والماء.

- الفواكه، تمد الجسم العديد بالفيتامينات المهمة.

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